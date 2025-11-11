Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY στον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας

Με πάνω από 350 συμμετοχές εργαζομένων από έξι χώρες, η HELLENiQ ENERGY Running Team έδωσε δυναμικό «παρών» στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Η φετινή συμμετοχή ήταν η πιο πολυπληθής μέχρι σήμερα, με δρομείς από όλες τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό – μεταξύ αυτών και εργαζόμενοι της ELPEDISON, που έτρεξαν για πρώτη φορά με την ομάδα.

Με σύνθημα «Ο Καλός Αγώνας – Μαζί στον Μαραθώνιο» (The Good Run – United We Marathon), οι εθελοντές συμμετείχαν στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, στηρίζοντας φορείς με κοινωνικό έργο στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Το “HELLENiQ ENERGY Running Station” στην οδό Αρδηττού αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης και εμψύχωσης για τους δρομείς, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης, κεφιού και ομαδικότητας.

Η HELLENiQ ENERGY συγχαίρει όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν, αποδεικνύοντας ότι κάθε αγώνας αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με συλλογικότητα και προσφορά. Το ραντεβού ανανεώνεται για τον επόμενο Μαραθώνιο – με ακόμη περισσότερη ενέργεια!