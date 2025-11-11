Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα για ΝΔ όμως «χάνει» 4 Περιφέρειες

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ όμως «χάνει» 4 Περιφέρειες

Διψήφια διαφορά συνεχίζει να διατηρεί η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο δεν λείπουν τα «καμπανάκια» από την ελληνική επαρχία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

- Νέα Δημοκρατία: 24%

- ΠΑΣΟΚ: 12%

- Ελληνική Λύση: 6,7%

- ΚΚΕ: 6,5%

- Φωνή Λογικής: 5,2%

- Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

- ΜέΡΑ25: 4%

- Κίνημα Δημοκρατίας: 4%

- ΣΥΡΙΖΑ: 3%

- Νίκη:1,3%

- Νέα Αριστερά: 1,1%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 8% των ερωτηθέντων, ενώ το 19,6% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.



Δημοσκόπηση: «Εκτός ελέγχου τα πράγματα στη χώρα»

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, το 68% θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα είναι εκτός ελέγχου, ενώ μόλις το 29% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ελέγχει την κατάσταση. Ένα 3% δεν απάντησε.

Αρνητικές εντυπώσεις από την επιστροφή Τσίπρα

Επιπλέον η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αποτιμάται αρνητικά από το 67% των ερωτηθέντων, ενώ ως θετικά ή μάλλον θετικά από το 27%. Το 6% δεν απάντησε.

Δυσαρέσκεια στην Περιφέρεια

Παράλληλα, η δημοσκόπηση καταγράφει τη δυσαρέσκεια μέρους της ελληνικής Περιφέρειας, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, για την κυβέρνηση, καθώς στη διοικητική κατανομή της ψήφου η ΝΔ βλέπει μείωση της εκλογικής της δύναμης διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα σε 9 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες. Συνεπώς, ο χάρτης να βάφεται «πράσινος» σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο.

Ο «Κανένας» καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο «Κανένας» έρχεται πρώτος με 32%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με ποσοστό 29%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός 1,1%, ενώ το 0,7% απαντούν ΔΞ/ΔΑ.

