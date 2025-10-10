ΙΣΑ: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα

Το μήνυμα του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα, ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, στο μήνυμα του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Το φετινό σύνθημα «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες και Ψυχική Υγεία σε Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες» μάς υπενθυμίζει ότι η φροντίδα του ψυχισμού πρέπει να παραμένει συνεχής, οργανωμένη και προσβάσιμη για όλους, όπως σημειώνει.

«Οι φυσικές καταστροφές, οι κοινωνικές αναταράξεις, οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις, αφήνουν βαθιά ψυχικά αποτυπώματα, τόσο στα θύματα όσο και στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής», προσθέτει.

«Η ψυχική ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας χτίζεται μέσα από πρόληψη, εκπαίδευση, υποστήριξη και διασύνδεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, συμπληρώνοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στεκεται στο πλευρό των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας, διεκδικώντας ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενίσχυση των δημόσιων δομών και προγράμματα πρόληψης σε σχολεία, εργασιακούς χώρους και κοινότητες.

«Η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας. Καμία φωνή δεν πρέπει να σιωπά μέσα στην κρίση, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει μόνος», καταλήγει ο κ. Πατούλης.