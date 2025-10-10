RSV: Νέο μονοκλωνικό αντίσωμα μίας δόσης για παιδιά έως δύο ετών διαθέσιμο τις επόμενες μέρες και στην Ελλάδα

Ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα (Nirsevimab) μακράς δράσης που προσφέρει προστασία με μία μόνο δόση για ολόκληρη την περίοδο του RSV (Οκτώβριο-Μάρτιο) και μπορεί να χορηγηθεί σε όλα τα βρέφη, αλλά και σε παιδιά έως 2 ετών, υψηλού κινδύνου, πρόκειται να κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλώνει η παιδίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, τέως Πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος, Εκπαιδευτής- Ελεγκτής Ιατρός του ΕΟΔΥ στην Πρόληψη και Έλεγχο Λοιμώξεων σχετιζόμενων με τη Φροντίδα Υγείας, Όλγα Τζέτζη στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ», που θα μεταδοθεί αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Όπως εξηγεί η διακεκριμένη παιδίατρος, το συγκεκριμένο μονοκλωνικό που από πέρσι είναι ενταγμένο στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών του ΗΒ, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και στις ΗΠΑ, έχει δείξει υψηλή αποτελεσματικότητα και μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες. «Υπάρχει ένα παλαιότερο μονοκλωνικό αντίσωμα, το palivizumab, που χρησιμοποιείται ως προληπτική θεραπεία σε ειδικές ομάδες βρεφών υψηλού κινδύνου: πρόωρα, παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες ή σοβαρά πνευμονολογικά προβλήματα. Αυτό όμως χορηγείται κάθε μήνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που το καθιστά δύσκολο στη χρήση».



Στο ερώτημα αν το νέο προληπτικό φάρμακο θα αποζημιώνεται, η κ. Τζέτζη απαντά: «Εφόσον εντάχθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο τροποποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών και εφήβων, σαφώς θα αποζημιώνεται».

Εμβόλιο για τις εγκύους - Γίνεται μεταξύ 32ης-36ης εβδομάδας κύησης

Το ευχάριστο, τονίζει η κ. Τζέτζη, είναι ότι έχουμε κι άλλη καινοτομία έναντι του RSV και αυτό είναι το εμβόλιο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα, το οποίο όμως δεν χορηγείται στα παιδιά και στα βρέφη, αλλά στην έγκυο μαμά. «Το εμβόλιο, το οποίο είναι μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού της εγκύου, το συνταγογραφεί ο γυναικολόγος, και συνιστάται να γίνεται μεταξύ 32ης και 36ης εβδομάδας κύησης, ώστε να περάσουν αντισώματα στο μωρό, πριν τη γέννα. Τα αντισώματα που παράγονται σε περίπου δύο εβδομάδες από τον οργανισμό της μητέρας, θα προστατέψουν το μωρό που θα γεννηθεί. Η έγκυος θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γυναικολόγο της, προκειμένου να την ενημερώσει για τα οφέλη του εμβολιασμού, αλλά και για το που θα πραγματοποιηθεί».

Όπως διευκρινίζει η παιδίατρος του ΕΟΔΥ, τα μονοκλωνικά αντισώματα παρέχουν άμεση προστασία, αφού είναι έτοιμα αντισώματα που χορηγούνται στο παιδί. «Αντίθετα, τα εμβόλια διδάσκουν το ανοσοποιητικό να φτιάξει τα δικά του αντισώματα, κάτι που χρειάζεται χρόνο περίπου δύο εβδομάδων. Για τον RSV, τα εμβόλια απευθύνονται σε εγκύους (ώστε να προστατευτεί το νεογνό) και σε ενήλικες άνω των 60 ετών, ενώ τα μονοκλωνικά απευθύνονται σε νεογνά, βρέφη και παιδιά έως δύο ετών».

Ποια συμπτώματα προκαλούν ανησυχία-Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα και κυκλοφορεί κυρίως σε εποχικά κύματα -- δηλαδή, κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Μετά την υποχώρηση των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, έχει παρατηρηθεί αύξηση της κυκλοφορίας του στην κοινότητα. Πρόκειται για έναν ιό ιδιαίτερα μεταδοτικό που εξαπλώνεται μέσω φταρνίσματος, βήχα, ακόμα και επαφής με μολυσμένες επιφάνειες και μολύνει σχεδόν όλα τα μικρά παιδιά πριν από τα δύο τους χρόνια, λέει η κ. Τζέτζη για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «μπορεί να προκαλέσει ένα απλό κρυολόγημα, αλλά σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα βρέφη, ειδικά κάτω των 6 μηνών, σε βρέφη με χρόνια προβλήματα, πρόωρα, βρέφη με συγγενείς καρδιοπάθειες, ή σε ανοσοκατεσταλμένα βρέφη και παιδιά, όπως και σε υπερήλικες άνω των 70 και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, βρογχιολίτιδα με είσοδο στο νοσοκομείο, ωτίτιδα, παράταση του χρόνου νοσηλείας και κατά συνέπεια συμφόρηση του συστήματος υγείας. Συμπτώματα που προκαλούν ανησυχία είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, ο παρατεταμένος πυρετός, η αφυδάτωση και η νωθρότητα».

58-80.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο τις ΗΠΑ λόγω RSV

Υπενθυμίζεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει φτιάξει πεντάλεπτα βιντεάκια υπό τον τίτλο «Μικροί πνεύμονες, μεγάλοι κίνδυνοι» με τα οποία ενημερώνει τους γονείς για την απειλή του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού όπως λέγεται ο RSV, στα ελληνικά. Είναι άλλωστε ενδεικτικό, όπως λέει η κ. Τζέτζη, ότι ο RSV αποτελεί την κύρια αιτία νοσηλείας υγιών κατά τα άλλα βρεφών και παιδιών κάτω των 5 ετών στις ΗΠΑ, όπου κάθε χρόνο νοσηλεύονται από 58-80.000 παιδιά. «Ο RSV είναι ένας ιός που γνωρίζουμε καλά, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε εργαλείο για μαζική πρόληψη. Με το νέο μονοκλωνικό αντίσωμα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: μία δόση, ολόκληρη περίοδος προστασίας, λιγότερες νοσηλείες. Οι γονείς είναι καλό να μιλήσουν με τον παιδίατρο για τις νέες δυνατότητες πρόληψης» τονίζει η κ. Τζέτζη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ