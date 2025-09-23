Επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία οι ανυπόστατοι συσχετισμοί εμβολίων - αυτισμού από τον Τραμπ

Νωρίτερα, σε «εμπρηστικές» δηλώσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ παρουσία και του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. συνέδεσε τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού στο παιδί.

Νωρίτερα, σε «εμπρηστικές» δηλώσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ παρουσία και του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. συνέδεσε τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού στο παιδί, προκαλώντας σύσσωμη την αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας, διά μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που εξέδωσαν άμεσα σχετικές ανακοινώσεις, αποκαθιστώντας την επιστημονική αλήθεια. Οι καθ’ ύλην αρμόδιες ανεξάρτητες Υγειονομικές Αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένα δεδομένο που να υποστηρίζει τέτοια συσχέτιση και πως υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για την χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη.

Στον απόηχο αυτών των δηλώσεων, προχωρώντας σε ένα σόου παραλογισμού, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε ως θετικό πρότυπο διαβίωσης την κοινότητα των Άμις οι οποίοι έχουν μείνει καθηλωμένοι σε παλαιότερες εποχές, δεν δέχονται καμία σύγχρονη καινοτομία, έχουν περίπου πληθυσμό 35.0000 ανθρώπους και ζουν διασκορπισμένοι στις ΗΠΑ (κυρίως στην Πενσυλβάνια) και στον Καναδά.

Ο Τραμπ ενέπλεξε στο αφήγημα του και τα εμβόλια κάνοντας λόγο για κίνδυνο ανάπτυξης αυτισμού μετά τους παιδιατρικούς εμβολιασμούς ρουτίνας και προέτρεψε τους γονείς να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους όταν αυτά βρίσκονται σε πολύ μικρή ηλικία -όταν δηλαδή τα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ, καθώς τότε έχουν ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα και είναι εξαιρετικά ευάλωτα στις λοιμώξεις.

Η θέση των Ελλήνων Παιδιάτρων

Από την εγχώρια επιστημονική κοινότητα ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων επισημαίνει πως η επιστήμη δεν προχώρα με τις δηλώσεις ανθρώπων -όποιοι κι αν είναι αυτοί-αλλά μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες (αυτό που αποκαλούμε διεθνώς evidence based medicine) και πως όλες οι μελέτες στον κόσμο, σε μεγάλους πληθυσμούς συμμετεχόντων έχουν αποδείξει και τεκμηριώσει ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του προηγούμενου αιώνα και του αιώνα που διανύουμε είναι τα εμβόλια.

Κώστας Νταλούκας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Χάρη στον προληπτικό εμβολιασμό, κάθε χρόνο σώζονται περισσότερες από 3 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως και περισσότερα από 700.000 παιδιά γλιτώνουν ισόβιες αναπηρίες όπως είναι οι ακρωτηριασμοί άκρων, η κώφωση, οι εγκεφαλίτιδες κτλ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ.

Το τραγικό πάθημα-μάθημα της Μ. Βρετανίας, με την υπόθεση Wakefield

Ο αυτισμός δεν έχει καμία σχέση με τα εμβόλια και το ενδεικτικότερο σχετικά πρόσφατο πάθημα (που πρέπει να γίνει μάθημα) στην Ευρώπη αφορά την τραγική ιστορία του 2009-2010 στη Μ. Βρετανία, όπου ο γιατρός Andrew Wakefield σε μία «στημένη» μελέτη προσπάθησε να συσχετίσει το 3πλο εμβόλιο MMR (για την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά) με την ανάπτυξη αυτισμού. Η ιστορία αυτή προκάλεσε τεράστια σύγχυση στους Βρετανούς, με αποτέλεσμα να μείνουν ανεμβολίαστα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.

Η μελέτη που είχε δημοσιευθεί στο «The Lancet» αποσύρθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν στημένη με πειραγμένα δεδομένα, αλλά χιλιάδες παιδιά πέθαναν (περισσότεροι από 2.000 λιλιπούτειοι), γιατί η ιλαρά έχει υψηλή θνησιμότητα στα παιδιά και στους ενήλικες όταν προβληθεί μη εμβολιασμένο άτομο και ο γιατρός Andrew Wakefield έχασε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Επιτροπή του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου της Βρετανίας.

Η μεγάλη επιδημική έξαρση εντός του Ηνωμένου Βασιλείου προκλήθηκε από το γεγονός ότι η εμβολιαστική κάλυψη από το 95% που απαιτείται για το εμβόλιο της ιλαράς- προκειμένου να μην υπάρχουν «ρωγμές» στην ανοσία της κοινότητας- έπεσε στο 81%, ποσοστό το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό για να προστατεύσει τους πολίτες και κυρίως τους πιο ευάλωτους απ’ αυτούς, δηλαδή τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.

Νέα επιδημική έξαρση ιλαράς στις ΗΠΑ και αύξηση του κοκκύτη στην Ελλάδα

Νέα και πολύ «φρέσκια» επιδημική έξαρση της ιλαράς καταγράφηκε μέσα στο 2024 και συνεχίζεται το 2025 στην Αμερική, με μεγάλη αύξηση στις νοσήσεις και θύματα, γεγονός που οδήγησε τον γνωστό αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να οπισθοχωρήσει της αρχικής του στάσης.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κώστας Νταλούκας, η ιλαρά όπως και ο κοκκύτης είναι νοσήματα εξαιρετικά μεταδοτικά που προϋποθέτουν πολύ υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στην κοινότητα (άνω του 95%) για να υπάρχει προστασία και δυστυχώς, το 2018 είχαμε επιδημία ιλαράς στην Ελλάδα στην οποία πέθαναν τέσσερα παιδιά από κοινότητες Ρομά που δεν είχαν εμβολιαστεί.

Επιπλέον, έχουμε στη δεδομένη συγκυρία μεγάλη αύξηση του κοκκύτη καθώς την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν 300% περισσότερα κρούσματα, ενώ έχουν ήδη πεθάνει δύο βρέφη και άλλα δύο βρέφη χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) οπότε δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης.

Ο Κώστας Νταλούκας επισημαίνει πως είναι εξοργιστικό, δυσάρεστο και λυπηρό να ακούς έναν άνθρωπο που κατέχει τέτοιο αξίωμα, τον πλανητάρχη, να κάνει τέτοιες απαράδεκτες δηλώσεις, γιατί δυστυχώς υπάρχουν στον κόσμο πολλοί αφελείς άνθρωποι, δεισιδαίμονες, οπαδοί των θεωριών συνομωσίας, αδαείς άνθρωποι, που άγονται και φέρονται από τις απόψεις του καθενός, οι οποίοι μπορεί να πεισθούν από τέτοια λόγια όταν τα ακούν από αξιωματούχους και μάλιστα τέτοιου βεληνεκούς. «Ο Θεός να προστατέψει τους Αμερικανούς, αν θελήσουν να ακολουθήσουν αυτές τις επιστημονικά ανυπόστατες συμβουλές» τονίζει ο παιδίατρος. Και συνεχίζει, λέγοντας πως τα εμβόλια είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της επιστήμης, είναι μια πρόοδος που κατακτήσαμε και θα είμαστε άξιοι της τύχης μας αν οπισθοχωρήσουμε στα χρόνια του Μεσαίωνα….

Στην Ελλάδα, έχουμε χρέος να θωρακίσουμε τον ελληνικό πληθυσμό με τα απαραίτητα παιδιατρικά εμβόλια και τα εμβόλια που συστήνονται για την ενήλικη ζωή και οι παιδίατροι οι οποίοι πρώτοι βλέπουν το βρέφος, ζητούν από το υπουργείο Υγείας να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να εμβολιάσουν και το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, ώστε να επιτύχουν το λεγόμενο cocooning στο σπίτι όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον με ένα νεογέννητο ή ένα βρέφος λίγων εβδομάδων ζωής και διαπιστώνουν ότι δεν είναι εμβολιασμένοι οι γονείς του.

Τη δυνατότητα να εμβολιάζουν το περιβάλλον του βρέφους, ζητούν οι παιδίατροι

Δυστυχώς, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφήσουν τα εμβόλια και να εμβολιάσουν τους γονείς αν αυτοί είναι μη εμβολιασμένοι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων μέσω του προέδρου της ζητά να δοθεί αυτή η δυνατότητα, για το δημόσιο συμφέρον.

Η σημασία του ενιαίου Μητρώου Εμβολιασμών

Επίσης, οι παιδίατροι αποτελούν την μοναδική ιατρική ειδικότητα που καταχωρεί τα εμβόλια στο Μητρώο Εμβολιασμών (Registry). Όχι όλοι δυστυχώς, ένα μέρος των παιδιάτρων προχωρά στην καταχώριση των παιδιατρικών εμβολιασμών που διενεργούν στο Registry, καθώς πρόκειται μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, για την οποία σε άλλα κράτη σε όλες τις ηπείρους, υπάρχει ένα οικονομικό κίνητρο στον γιατρό από 5€ -18 €.

Στη δεδομένη χρονική συγκυρία, το Μητρώο Εμβολιασμών στην πατρίδα μας παραμένει πολύπλοκο στη χρήση κι επιπλέον δεν είναι ενιαίο. Είναι χωριστό για τα παιδιά και χωριστό για τους ενήλικες και στερείται οποιασδήποτε διαλειτουργικότητας, δηλαδή δεν επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας που διενεργούν τους ανωτέρω εμβολιασμούς να έχουν πρόσβαση και στα δύο τμήματα του. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, η Ομοσπονδία ζητά να είναι ενιαίο το Μητρώο και όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες υγείας δηλαδή οι παιδίατροι, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί και οι φαρμακοποιοί που μπορούν να κάνουν εμβόλια στο φαρμακείο να μπορούν να έχουν πρόσβαση συνολικά στην καταχώρηση, ώστε το Μητρώο να καταστεί ένα «εργαλείο» πολύτιμο για τη δημόσια υγεία και για την χάραξη πολιτικών υγείας. Έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή το Μητρώο δεν αποτελεί «εργαλείο» δημόσιας υγείας χρήσιμο για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Αυτό που κάνει είναι απλώς να δίνει σαν πληροφορία στο γονιό που χάνει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, ότι το παιδί του έχει κάνει τα συγκεκριμένα εμβόλια, όπως καταλήγει ο Κώστας Νταλούκας.