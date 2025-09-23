Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη), κοινώς γνωστή ως Tylenol, μπορεί να σχετίζεται με «πολύ αυξημένο» κίνδυνο αυτισμού, επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως: «επομένως, η λήψη Tylenol δεν είναι καλή. Θα το πω, δεν είναι καλή».

Ο Τραμπ ζήτησε από τις έγκυες να προσπαθούν να «αντέχουν» όταν αισθάνονται άρρωστες, αντί να παίρνουν Tylenol. «Θέλω να το πω όπως είναι, μην πάρετε Tylenol... Παλέψτε όσο μπορείτε για να μην το πάρετε, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο και υπό τις οδηγίες ενός γιατρού», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας αυτή την προειδοποίηση πολλές φορές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με την επιστημονική έρευνα, η οποία δεν έχει βρει οριστικά αιτιώδη σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και της έκθεσης σε ακεταμινοφαίνη.

