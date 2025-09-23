Ο Τραμπ συνδέει τον αυτισμό με το Tylenol - Σε ιστορικό χαμηλό η μετοχή της Kenvue

Η μετοχή κατρακύλησε σε ιστορικό χαμηλό τη Δευτέρα, με απώλειες 7,5%, τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση της από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ στις γυναίκες να αποφεύγουν τη λήψη του Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αφήνοντας να εννοηθεί πως συνδέεται με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά, βύθισε τη μετοχή της Kenvue σε ιστορικό χαμηλό. Η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη), κοινώς γνωστή ως Tylenol, μπορεί να σχετίζεται με «πολύ αυξημένο» κίνδυνο αυτισμού, επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως: «επομένως, η λήψη Tylenol δεν είναι καλή. Θα το πω, δεν είναι καλή».

Ο Τραμπ ζήτησε από τις έγκυες να προσπαθούν να «αντέχουν» όταν αισθάνονται άρρωστες, αντί να παίρνουν Tylenol. «Θέλω να το πω όπως είναι, μην πάρετε Tylenol... Παλέψτε όσο μπορείτε για να μην το πάρετε, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο και υπό τις οδηγίες ενός γιατρού», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας αυτή την προειδοποίηση πολλές φορές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», επεσήμανε και έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. «Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με την επιστημονική έρευνα, η οποία δεν έχει βρει οριστικά αιτιώδη σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και της έκθεσης σε ακεταμινοφαίνη. Σε τοποθέτησή του, ο Επίτροπος του FDA, Mάρτιν Μακάρι, διεμήνυσε δεν υπάρχει αποδεδειγμένη αιτιώδης σχέση, λέγοντας πως: «στο πνεύμα της ασφάλειας των ασθενών και της ιατρικής, οι γιατροί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ελαχιστοποίησης της χρήσης ακεταμινοφαίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για τους συνήθεις χαμηλούς πυρετούς».

«Πάντως, η ακεταμινοφαίνη είναι η ασφαλέστερη μη συνταγογραφούμενη εναλλακτική λύση κατά την εγκυμοσύνη μεταξύ όλων των αναλγητικών και αντιπυρετικών» πρόσθεσε. Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές Τραμπ προκάλεσαν φόβο στους επενδυτές με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί μαζικό ξεπούλημα για τον τίτλο της Kenvue. Η μετοχή της εταιρείας στον κλάδο της υγείας κατρακύλησε σε ιστορικό χαμηλό τη Δευτέρα, με απώλειες 7,5%, τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση της από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Η Washington Post ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με τη κατανάλωση ακεταμινοφαίνης - του δραστικού συστατικού του Tylenol - από έγκυες γυναίκες, ενώ ήδη ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη σύνδεση μεταξύ της χρήσης ακεταμινοφαίνης και του αυτισμού.

Η Kenvue απάντησε πως η ακεταμινοφαίνη είναι η ασφαλέστερη επιλογή ανακούφισης από τον πόνο για έγκυες γυναίκες. «Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη, έγκυρη επιστήμη δείχνει σαφώς ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε διαφορετική πρόταση και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο που θέτουν στην υγεία μέλλουσων μητέρων» επεσήμανε εκπρόσωπος της επιχείρησης στο MarketWatch.