Μελέτη δείχνει ότι η αϋπνία γερνάει τον εγκέφαλο

Μπορεί πριν από δεκαετίες η αϋπνία να αποτελούσε πρόβλημα μόνο των ηλικιωμένων, ωστόσο με την πάροδο των χρόνων, όλο και αυξάνεται το ποσοστό των νέων που ταλαιπωρείται από διαταραχές ύπνου. Το άγχος, οι μη διαχειρίσιμες απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι ατελείωτες υποχρεώσεις και ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος πλάθουν μια «ιδανική» βάση για την ανάπτυξη των διαταραχών ύπνου, οι οποίες έχουν σοβαρό κόστος για την υγεία μας.

Μία νέα έρευνα από το Neurology, επιβεβαίωσε πως η έλλειψη ύπνου μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, με τις συνέπειες να εμφανίζονται σταδιακά όσο μεγαλώνουμε. Ειδικότερα, τα άτομα με χρόνιες αϋπνίες - δηλαδή που αδυνατούν να κοιμηθούν τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για τρεις μήνες ή περισσότερο - εμφανίζουν ταχύτερη μείωση των λειτουργιών του εγκεφάλου συγκριτικά με αυτή που προβλέπει η ηλικία τους.

