Γερμανία: Νέα ηγεσία στους Σιδηροδρόμους - Αντιδράσεις των συνδικάτων

Τους στόχους της κυβέρνησης για την πολυσυζητημένη εξυγίανση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ, κατά την πρώτη επίσημη εμφάνιση της υποψήφιας νέας διευθύνουσας συμβούλου της εταιρίας, Έβελιν Πάλα. Ο διορισμός της νέας επικεφαλής συναντά ωστόσο την αντίσταση των εργαζομένων, το συνδικάτο των οποίων απειλεί να καταψηφίσει τόσο την κυρία Πάλα όσο και τον προτεινόμενο ως νέο υπεύθυνο του κλάδου υποδομών Ντιρκ Ρομπφ.

Μεταξύ των στόχων που θέτει η νέα ηγεσία τόσο του υπουργείου Μεταφορών όσο και των ίδιων των Γερμανικών Σιδηροδρόμων αναφέρονται η ασφάλεια και η καθαριότητα των συρμών και των σταθμών με σχέδιο δράσης το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ το α' εξάμηνο του 2026, με στόχο μετρήσιμα αποτελέσματα εντός του έτους, η σημαντική βελτίωση της ακρίβειας στους χρόνους των δρομολογίων - στο 80% μεσοπρόθεσμα και άνω του 90% μακροπρόθεσμα, από λιγότερο του 60% που είναι σήμερα - , ο εκσυγχρονισμός της εφαρμογής της DB για τις πληροφορίες δρομολογίων και την έκδοση εισιτηρίων και η συντήρηση των απαρχαιωμένων τμημάτων του δικτύου.

«Η ανακαίνιση δεν είναι έργο - εξπρές, αλλά ένας μαραθώνιος», δήλωσε η κυρία Πάλα. Ήδη οι στόχοι που είχαν τεθεί από την εταιρία το προηγούμενο διάστημα έχουν αναθεωρηθεί «προς το ρεαλιστικότερο», διευκρίνισε ο υπουργός Μεταφορών.

Από την πλευρά των εργαζομένων ωστόσο υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, όχι τόσο για την Έβελιν Πάλα, η οποία είναι γνωστή στην εταιρία, καθώς μέχρι τώρα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με επιτυχή θητεία στις περιφερειακές μετακινήσεις, αλλά κυρίως για την επιλογή του Ντιρκ Ρομπφ για την θέση του επικεφαλής της θυγατρικής DB InfraGo, η οποία είναι αρμόδια για τις υποδομές των σιδηροδρόμων. Το συνδικάτο των εργαζομένων (EVG) θεωρεί τον κ. Ρομπφ, πρώην επικεφαλής του δικτύου της DB, ως υπεύθυνο για την σημερινή κατάσταση των σιδηροδρόμων. «Κατά την διάρκεια της θητείας του, η κατάσταση επιδεινωνόταν διαρκώς, επειδή επενδύονταν πολύ λίγα χρήματα για την συντήρηση των υποδομών. Η εμμονή του με την λιτότητα ευθύνεται εν μέρει για την τρέχουσα κατάσταση. Κάθε επιβάτης εξακολουθεί να αισθάνεται της επιπτώσεις της κακής του επίδοσης», δήλωσε ο επικεφαλής του συνδικάτου Μάρτιν Μπούρκερτ και τόνισε ότι θα καταψηφίσει τη νέα ηγεσία που πρότεινε το υπουργείο Μεταφορών.

