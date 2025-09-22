Alumil: Αύξηση 72% στα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο - Στα 15,5 εκατ. ευρώ

Alumil: Αύξηση 72% στα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο

Αύξηση 72% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alumil για το α' εξάμηνο του 2025 και ανήλθαν στα 15,5 εκατ. ευρώ, έναντι 9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 248,6 εκατ. ευρώ με άνοδο 15,7% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2024 που είχε βρεθεί στα 214,8 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 64,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σημαντική άνοδο 44,6%, διαμορφούμενα σε 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 29,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (Adjusted EBITDA), ανήλθαν σε 34,1 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,1%.

Οικονομικά αποτελέσματα εταιρείας

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 134 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,8% έναντι 130,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 21,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8,0% σε σχέση με 23,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,0%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 56,8% έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 35,1% σε σχέση με 13,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (Adjusted EBITDA), ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 14,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,4%.

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γεωργίου Μυλωνά

«Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της Alumil. Με συνέπεια στην καινοτομία και την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών μας, ενισχύουμε διαρκώς τις σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 60 αγορές, ενώ οι επενδύσεις μας σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και βιώσιμες πρακτικές ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητά μας.

Με αφορμή την αύξηση των τιμών του αλουμινίου, την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου και τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ στο αλουμίνιο, διευκρινίζουμε ότι σε όλα τα συμβόλαια πωλήσεων και τα μεγάλα έργα που υλοποιεί ο Όμιλος, εφαρμόζουμε συστηματικές τεχνικές αντιστάθμισης (hedging) τόσο στις τιμές αλουμινίου όσο και στηνισοτιμία ευρώ/δολαρίου, με σαφείς ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών, ώστε να διασφαλίζονται η σταθερότητα κόστους και τα περιθώρια κέρδους. Σε αγορές όπου οι πωλήσεις γίνονται υποχρεωτικά σε τοπικό νόμισμα (π.χ. Τουρκία), η τιμολόγηση γίνεται με ρήτρα ευρώ, ενώ η είσπραξη μετατρέπεται άμεσα μέσω τραπέζης σε ευρώ, εξαλείφοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Επιπλέον, οι δασμοί των ΗΠΑ δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της ALUMIL για όλο το 2025 ούτε για το μέλλον, καθώς η Alumil δεν εξάγει απλώς προφίλ αλουμινίου αλλά ολοκληρωμένα έργα-project, όπου το μέταλλο (που επιβαρύνεται από υψηλούς δασμούς 50%) αποτελεί μικρό μερίδιο της τελικής τιμής.

Παράλληλα, η λιανική αγορά αλουμινίου προσαρμόζει άμεσα τις τιμές της, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις (LME, premiums, ισοτιμίες). Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται δραστικά η πιθανότητα συμπίεσης περιθωρίων στη λιανική δραστηριότητα.

Επιπλέον, διαχωρίζουμε σαφώς δύο διαφορετικές επιδράσεις από τις ισοτιμίες:

Οι συναλλαγματικές διαφορές από συναλλαγές αντιμετωπίζονται προληπτικά μέσω των ανωτέρω καλύψεων και συμβατικών μηχανισμών τιμολόγησης.

Οι διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού από ξένο νόμισμα σε ευρώ αποτελούν λογιστική απεικόνιση που αντανακλάται στα ίδια κεφάλαια και δεν επηρεάζουν τα επιχειρησιακά μεγέθη, όπως EBITDA και λειτουργικές ταμειακές ροές.

Οι αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα παρακολουθούνται συστηματικά, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευρωστία του Ομίλου.

Τέλος, η γεωγραφική διασπορά του κύκλου εργασιών και η κάθετη οργάνωση της παραγωγής μας λειτουργούν ως φυσικοί μηχανισμοί απορρόφησης κραδασμών, ενώ η έμφαση σε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας διασφαλίζει ανθεκτική κερδοφορία. Η Alumil συνεχίζει με συνέπεια να αποδεικνύει ότι διαθέτει την εμπειρία, τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και τη διορατικότητα για να μετατρέπει την εξωστρέφεια σε αξία για μετόχους, εργαζομένους και συνεργάτες».