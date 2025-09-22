Πολιτική | Ελλάδα

Το πρόγραμμά του Κ. Μητσοτάκη αύριο και μεθαύριο στη Νέα Υόρκη

Newsroom
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ-Αλίμι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμμα Τάκερ.

Στις 12.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα.

Στις 15.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΟΗΕ
ΗΠΑ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

