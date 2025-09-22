Πολιτική | Ελλάδα

Το βράδυ της Τρίτης η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το βράδυ της Τρίτης η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης).

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 ώρα Ελλάδος (14.00 ώρα Νέας Υόρκης).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1+2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: H διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι του Forbes 400

Καλπάζουν οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια - Το γράφημα της εβδομάδας

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider