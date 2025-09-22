Άνοδος με τραπεζικό... rebound στο ΧΑ

Την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Αυγούστου κατέγραψε ο δείκτης των τραπεζών. Ξεχώρισαν Τρ. Πειραιώς, ΕΤΕ και Alpha Bank. Κλείσιμο πάνω από τις 2.040 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη.

Πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στη Λεωφόρο Αθηνών για τον τραπεζικό δείκτη, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για τους τίτλους του κλάδου να προσφέρει πολύτιμη στήριξη και στον Γενικό Δείκτη.

Στη συνεδρίαση… δύο φάσεων της Δευτέρας, ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε υπό πίεση, με χαμηλό ημέρας στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης στις 2.020 μονάδες. Η προσφορά σταδιακά απορροφήθηκε, με τον ΓΔ να ανακτά θετικό πρόσημο λίγο μετά τις 14:00, το οποίο και διατήρησε έως την ολοκλήρωση των συναλλαγών, διευρύνοντας σταδιακά τα κέρδη του έως τις 2.043,87 μονάδες.

Το κλείσιμο του ΓΔ στο +0,60% και τις 2.042,63 μονάδες ήταν το τρίτο διαδοχικό σε θετικό έδαφος, με την απόδοση εντός του Σεπτεμβρίου, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται ένας «κακός» μήνας για τις αγορές, να διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 1,04%, ενώ απομένουν 6 ακόμα συνεδριάσεις για να ολοκληρωθεί ο μήνας.

Σε γενικές γραμμές, το μοτίβο των συναλλαγών διατηρήθηκε αμετάβλητο, με βασικό άξονα τις επιλεκτικές κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους. Εικόνα που εκτός απροόπτου αναμένεται να διατηρηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι, ξεκινώντας από την Τετάρτη, τις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από ΑΔΜΗΕ (24/9), Alter Ego (25/9), ΕΥΔΑΠ (25/9), Fais Group (25/9), PremiaProperties (26/9), ΕΥΑΘ (26/9), CrediaBank (26/9) και την επόμενη εβδομάδα από ΟΛΠ (29/9), Qualco (29/9) και Ελλάκτωρ (30/9).

Όπως σχολίαζε πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Fast Finance, στο ταμπλό του ΧΑ παρατηρείται κινητικότητα τίτλων που στηρίζουν την αγορά, ενώ το rotation συνεχίζεται. Σημείωνε επίσης για τον Γενικό Δείκτη ότι «η κατοχύρωση των 2.068 μονάδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για σήμα ανόδου, ενώ η διατήρηση της ζώνης των 2.010 μονάδων μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω ανοδική κίνηση». Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό δείκτη, η κατοχύρωση των 2.162 μονάδων χαρακτηρίζεται κρίσιμη, συνεισφέροντας καθοριστικά στον Γενικό Δείκτη.

Με φόντο μια ακόμα θετική έκθεση για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, ο ΔΤΡ έκλεισε ενισχυμένος 1,75% στις 2.224,09 μονάδες, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Αυγούστου.

Στο σύνολο του ταμπλό 52 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 55 σε αρνητικό και 44 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 193,3 εκατ. ευρώ, εκ, των οποίων 20,38 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Στην «κορυφή» των κερδών του FTSE Large Cap βρέθηκαν η Τρ. Πειραιώς ενισχυμένη 2,78% στα 7,10 ευρώ, όπως και οι ΕΤΕ (€12,00) και Alpha Bank (€3,43) με άνοδο 2,52% και 2,17% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Eurobank με κέρδη 1,38% στα 3,30 ευρώ, η ΔΕΗ με άνοδο 1,21% στα 14,24 ευρώ, και με μικρότερα κέρδη οι μετοχές των ElvalHalcor (+0,68%), Cenergy (+0,50%), Viohalco (+0,42%), Jumbo (+0,37%), Aktor (+0,24%) και ΟΤΕ (+0,24%).

Αμετάβλητη στα 7,40 ευρώ ολοκλήρωσε η μετοχή της Lamda Development, όπως και της ΕΥΔΑΠ στα 7,09 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Optima με απώλειες 2,17% στα 8,10 ευρώ, Motor Oil και Τρ. Κύπρου ακολούθησαν με απώλειες 1,83% και 1,82% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι μετοχές των Aegean, ΟΠΑΠ και Helleniq Energy.

Μικρότερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι των Metlen (-0,89%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,87%), Τιτάν (-0,84%), ΔΑΑ (-0,79%), Σαράντης (-0,60%) και Coca-Cola HBC (-0,29%).