ΕΕΕΠ: Νέα ομάδα εργασίας για την καταγραφή δεξιοτήτων του προσωπικού

Στόχος η ενίσχυση της αποδοτικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής.

Μια νέα στρατηγική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ενεργοποιείται με απόφαση της Διοίκησης, η οποία προχωρά στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογίας και συστήματος καταγραφής δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής.

Πρόκειται για μια στοχευμένη κίνηση στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης και στρατηγικής ενίσχυσης των δομών της ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό και τη νέα λειτουργική της δομή (απόφαση 55/01.10.2024), με επίκεντρο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού.

Τι περιλαμβάνει το έργο της Ομάδας

Η Ομάδα Εργασίας καλείται να διαμορφώσει ένα πλήρες σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων , το οποίο θα περιλαμβάνει:

Ατομικές καρτέλες προσωπικού (HR profiles) με αναλυτικά στοιχεία εκπαίδευσης, εμπειρίας, δεξιοτήτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Συγκεντρωτική αποτύπωση δεξιοτήτων (skills matrix), που θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προτάσεις αξιοποίησης και ανάπτυξης του προσωπικού με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Η Ομάδα θα λειτουργεί χωρίς επιπλέον κόστος για τον προϋπολογισμό της Αρχής, ενώ το έργο της πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2025.

Η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας

Συντονιστής της Ομάδας ορίστηκε ο Αντώνιος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Επιχειρησιακών και Επιτελικών Λειτουργιών της ΕΕΕΠ, με αναπληρώτρια την Ηλιάνα Μηνιώτη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Συμμετέχουν επίσης οι Άγγελος Νάνος, Αλκιβιάδης Αγγελακόπουλος και Αντώνιος Βουράκης.

Η Ομάδα θα συνεργάζεται με τις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής, έχει εξουσιοδοτηθεί να προχωρήσει σε εσωτερικές ή εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και θα λειτουργήσει με διαφάνεια και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ανάγκη για οργανωτική αναβάθμιση

Η δημιουργία της Ομάδας εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΕΕΕΠ για συνεχή βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, ενίσχυση της διαφάνειας και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως προβλέπεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027.

Η καταγραφή δεξιοτήτων αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στη στοχευμένη εκπαίδευση, την κινητικότητα, και την καλλιέργεια κουλτούρας εξέλιξης εντός της Αρχής, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της ΕΕΕΠ ως σύγχρονης, αποτελεσματικής και θεσμικά θωρακισμένης Ανεξάρτητης Αρχής.