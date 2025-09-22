Cryptos: Γιατί χάνουν τη λάμψη τους - Η αντίθετη πορεία με τον χρυσό

Μαζικές ρευστοποιήσεις σε θέσεις long άσκησαν πιέσεις στο bitcoin. Απλή διόρθωση ή απαρχή ενός καθοδικού κύκλου; Αναλυτές εκτιμούν ότι μία διόρθωση έως 15% θα μπορούσε να ωθήσει το βασικό κρυπτονόμισμα σε νέα ύψη στο τέταρτο τρίμηνο.

Μαζικό κύμα πωλήσεων έχει σαρώσει τη συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων, με το bitcoin και τα altcoins να καταρρέουν, οδηγώντας σε ρευστοποιήσεις άνω των 1,7 δισ. δολαρίων. Η τιμή του bitcoin υποχώρησε ενδοσυνεδριακά κάτω από τα 113.000 δολάρια, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω πτώση και την αρχή μιας βαθύτερης διόρθωσης.

Η κατάρρευση των altcoins ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς κορυφαία ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως τα Ethereum, XRP, BNB Coin, Solana και Dogecoin σημείωσαν πτώση μεταξύ 6% και 10%.

Ρευστοποιήσεις long θέσεων

Η ευρύτερη αγορά cryptos σημείωσε ρευστοποιήσεις long θέσεων ύψους 1,71 δισ. δολαρίων, εν μέσω των μαζικών πωλήσεων, καθώς το επενδυτικό κλίμα γίνεται όλο και πιο αρνητικό, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGlass.

Το bitcoin υποχώρησε ενδοσυνεδριακά στα 111.998 δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή του μειώθηκε περισσότερο από 80 δισ. δολάρια. Το Ether υποχώρησε έως και 9%, φτάνοντας τα 4.075 δολάρια, καθώς σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις long στο δεύτερο μεγαλύτερο token ρευστοποιήθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 70%, φτάνοντας τα 43 δισ. δολάρια, σε μία ένδειξη ότι οι πιέσεις για ρευστοποιήσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων σε όλη την αγορά κρυπτονομισμάτων τουλάχιστον από τις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.

Η ζήτηση από ETFs βοήθησε το bitcoin και το Ether να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά τον Αύγουστο. Αυτή η δυναμική όμως φαίνεται τώρα να εξασθενεί, καθώς οι μετοχές εταιρειών που διαχειρίζονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία - από την Strategy του Mάικλ Σέιλορ έως την ιαπωνική Metaplanet - υποχωρούν.

Αρχή bear market;

Φαίνεται ότι η αγορά χρειάζεται ένα διάλειμμα, με κάποιους συμμετέχοντες να ανησυχούν ότι χάνει τη δυναμική της καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές νέες εισροές στον ορίζοντα, όπως εκτιμά ο Τζορτζ Μάντρες, ανώτερος trader στην XBTO Trading.

Τη Δευτέρα, πάνω από 407.000 επενδυτές είδαν τις θέσεις τους να ρευστοποιούνται μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την Coinglass. Το επακόλουθο κύμα πωλήσεων έσυρε τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko.

Οι ειδικοί της αγοράς πιστεύουν ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης διόρθωσης για το bitcoin και τα altcoins. Ο αναλυτής κρυπτονομισμάτων Τεντ Πίλοους θεωρεί ότι το bitcoin αντιμετωπίζει πιθανούς κινδύνους για περισσότερες ρευστοποιήσεις long θέσεων ύψους άνω των 2 δισ. δολαρίων στην περιοχή μεταξύ 106.000 και 108.000 δολαρίων. Υπογράμμισε ότι είναι πολύ πιθανό αυτή η περιοχή να «σαρωθεί» τις επόμενες εβδομάδες, πριν από οποιαδήποτε σημαντική ανοδική κίνηση.

Ο αναλυτής Κάπτεν Φέιμπικ προειδοποίησε ότι το bitcoin ενδέχεται να προετοιμάζεται για ένα ακόμη καθοδικό κύμα. Κοιτώντας μπροστά, προβλέπει ακόμη ένα καθοδικό κεφάλαιο που θα μπορούσε να στείλει το βασικό κρυπτονόμισμα προς τα 100.000 δολάρια. Εν συνεχεία όμως, το bitcoin θα μπορούσε να επιστρέψει σε άνοδο και να αγγίξει τα 125.000 δολάρια.

Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι εάν το bitcoin κάνει τώρα μία διόρθωση της τάξης 10% έως 15%, τότε θα μπορούσε να αναρριχηθεί ακόμη και στα 150.000 δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Το bitcoin σε σχέση με τον χρυσό

Το bitcoin διαπραγματεύεται σε ένα εύρος διακύμανσης μεταξύ 110.100 και 120.000 δολαρίων από τις αρχές Ιουλίου, με χαμηλή μεταβλητότητα. Κατά την ίδια περίοδο, το Ether και το Solana τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας μεταξύ των επενδυτών στην αγορά κρυπτονομισμάτων, σημειώνοντας άνοδο 74% και 52% αντίστοιχα από τις αρχές Ιουλίου.

Αυτή η πορεία του bitcoin συμπίπτει με το γεγονός ότι ο χρυσός - το πολύτιμο μέταλλο με το οποίο συχνά συγκρίνεται το bitcoin - καταγράφει σχεδόν καθημερινά νέα ρεκόρ. Ο χρυσός έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 3.720 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κινείται σε υψηλό 14 ετών.

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ενισχύει τον χρυσό και τις μετοχές, αν και το bitcoin είχε πιο συγκρατημένη αντίδραση στην πρόσφατη μείωση επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας από τη Fed. Eίναι γεγονός ότι ο χρυσός είναι από τα πρώτα σε επιδόσεις ενεργητικά φέτος, με άνοδο περίπου 40%, με το bitcoin να υπολείπεται, καταγράφοντας κέρδη 23%.

Αν και ο χρυσός παραμένει στενά συνδεδεμένος με το bitcoin ως μέσο αποθήκευσης αξίας, η διαφορά στην κεφαλαιοποίησή τους είναι τεράστια: ο χρυσός έχει κεφαλαιοποίηση 24 τρισ. δολαρίων, ενώ το Bitcoin μόλις 2,32 τρισ., δηλαδή σχεδόν 12 φορές μικρότερη. Αυτό δείχνει ότι το bitcoin βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο υιοθέτησης από το ευρύ κοινό και τις αγορές.

Ωστόσο, για την ώρα, το bitcoin δεν έχει αντικαταστήσει τον χρυσό ως παγκόσμιο αποθεματικό asset. Eπιπλέον, το bitcoin εξακολουθεί να εμφανίζει ιστορικά έντονες διακυμάνσεις και αυτό εγκυμονεί επενδυτικούς κινδύνους.