Project Voria: Ξεκίνησε η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι

Η METKA ξεκινά τις πρόδρομες εργασίες – Ανοικτό το ενδεχόμενο να αναλάβει και την κατασκευή.

Οι πρώτες μπουλντόζες μπήκαν στο κτήμα Δηλαβέρη για την υλοποίηση του φιλόδοξου project Voria, που αφορά τη μετεγκατάσταση του ιστορικού καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Πρόκειται για επένδυση ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, που έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, θέτοντας τέλος σε μία πολυετή διαδικασία εγκρίσεων, αντιδράσεων και προσφυγών.

Οι άδειες ολοκληρώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι και η αρχική συμφωνία με την METKA που ξεκίνησε τις πρόδρομες εργασίες δείχνουν ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το καζίνο της Πάρνηθας θα … κατέβει στο Μαρούσι.

Η συμμαχία των ισχυρών και η εμπλοκή METKA

Η επένδυση υλοποιείται από την North Star Entertainment, στην οποία μετέχουν κατά 49% το ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΤΑΔ και κατά 51% η Athens Resort Casino, στην οποία κυριαρχούν οι οικογένειες Λασκαρίδη και Κόκκαλη, μέσω της Regency Entertainment, καθώς και η Intralot. Η τεχνική εταιρεία METKA ATE του Ομίλου Μυτιληναίου (Metlen) ανέλαβε τις πρόδρομες εργασίες που ξεκίνησαν ήδη, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να αναλάβει και το κύριο έργο κατασκευής, κάτι που συζητείται ακόμα.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος εντός του 2028.

Τι περιλαμβάνει το project – Αναλυτικά τα στοιχεία

Το Voria θα κατασκευαστεί σε έκταση 52 στρεμμάτων, από τα οποία 25 στρέμματα παραχωρούνται στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις και χώρους πρασίνου.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

Καζίνο τελευταίας τεχνολογίας

Πεντάστερο ξενοδοχείο 150 δωματίων, πιθανόν υπό διεθνές brand (Accor ή Marriott)

Συνεδριακό αμφιθέατρο 1.400 θέσεων

Πολλές επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας

836 θέσεις στάθμευσης

Πισίνες και υψηλού επιπέδου υποδομές φιλοξενίας

Η δυναμικότητα επισκεψιμότητας εκτιμάται σε 4.000 άτομα ημερησίως, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Το κτιριακό συγκρότημα θα έχει συντελεστή δόμησης 0,88, με συνολική δόμηση 9.750 τ.μ., και θα διαθέτει πιστοποίηση LEED, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα. Το ύψος του συγκροτήματος (21 μέτρα) είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα περιβάλλοντα κτίρια.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το συνολικό κόστος του project αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, με τις κατασκευαστικές εργασίες να εκτιμώνται στα 170 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο αφορά σε κόστος γης και ΦΠΑ. Μέχρι και το 70% του κόστους αναμένεται να καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, ενώ οι ιδιώτες μέτοχοι έχουν ήδη καταβάλει μέρος του ποσού, συμπεριλαμβανομένων και των 30 εκατ. ευρώ που προβλέπονται ως «αντάλλαγμα» στο Δημόσιο από το Προεδρικό Διάταγμα.

Η μετάβαση της Πάρνηθας στον αστικό ιστό – 20 χρόνια εξελίξεων

Η ιδέα για τη μεταφορά του καζίνο Mont Parnes εκτός του βουνού και εντός του αστικού ιστού είχε τεθεί για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μετά από πολυετή εμπλοκή, χρειάστηκαν δύο νομοθετικές παρεμβάσεις (2017 και 2021) για να ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια. Το 2021 το ΣτΕ είχε «παγώσει» το έργο μετά από προσφυγές δήμων και κατοίκων στης περιοχής , όμως ακολούθησε νέα τροπολογία που όρισε τους κανόνες του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και ξεκαθάρισε τις συνθήκες δόμησης.

Η στρατηγική σημασία της τοποθεσίας, η σύνδεση με τα συγκοινωνιακά μέσα και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνέβαλαν στην τελική έγκριση του έργου.