Για αρκετές ακόμη εβδομάδες η έξαρση των ιώσεων

Την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός γριπωδών συνδρομών ανά 1.000 επισκέψεις ξεπέρασε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τον αντίστοιχο αριθμό για την περίοδο 2019-2020 (προ πανδημίας).

Συνέχιση της έξαρσης των ιώσεων για αρκετές ακόμη εβδομάδες προβλέπουν οι ειδικοί, την ώρα που ο αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρά τη διευκόλυνση της διαδικασίας, με πρόσβαση στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή.

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (5/1), οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού αυξήθηκαν περαιτέρω κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Ιανουαρίου, σε όλες τις ηλικίες. Εξαίρεση αποτελεί ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) που παρουσίασε ελαφρά μείωση την συγκεκριμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, περαιτέρω αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε στις γριπώδεις συνδρομές. Μάλιστα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ο αριθμός γριπωδών συνδρομών ανά 1.000 επισκέψεις ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό για την περίοδο 2019-2020 (προ πανδημίας).

Όσον αφορά στη γρίπη, η θετικότητα αυξήθηκε περαιτέρω, καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό περιστατικό που χρειάσθηκε νοσηλεία στην Εντατική, ενώ τρεις ασθενείς κατέληξαν.

Ο κορονοϊός προκάλεσε τον θάνατο ακόμα 141 ασθενών, ηλικίας από 2 έως 102 ετών, σε μία εβδομάδα, ενώ αυξημένες ήταν επίσης οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και το ιικό φορτίο σε ορισμένες περιοχές.

Στα περσινά επίπεδα ο αντιγριπικός εμβολιασμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός κινείται στα περσινά επίπεδα, ωστόσο, τα ποσοστά δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ικανοποιητικά από τους ειδικούς, δεδομένου ότι, αφενός πέρυσι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα, αφετέρου ήδη έχουμε μπει στην περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της νόσου. Υπενθυμίζεται ότι, στην Ελλάδα, η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος έχει δείξει ότι η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον μήνα Ιανουάριο και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

Ωστόσο, ο αρμόδιος Υπουργός, Θάνος Πλεύρης, εκφράζει αισιοδοξία, ότι με τη δυνατότητα εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή, η οποία δόθηκε πρόσφατα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, τα ποσοστά θα αυξηθούν.

«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επειδή έχουμε ακόμα ένα χρονικό διάστημα ικανό να εμβολιαστεί κόσμος, που είναι ολόκληρος ο Ιανουάριος, ευελπιστούμε ότι με τη διευκόλυνση την οποία έχουμε παράξει, ως προς το πλαίσιο απευθείας πρόσβασης στους φαρμακοποιούς, θα υπάρξει αύξηση», τόνισε σε συνέντευξη τύπου για τις ελλείψεις φαρμάκων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (4/1), ο Υπουργός Υγείας.

Καμπανάκι η πίεση στις ΜΕΘ παίδων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) τονίζει ότι γρίπη και ιώσεις πιέζου τις ΜΕΘ παίδων, συνιστώντας προσοχή σε γονείς και παιδιά και εγρήγορση στο ΕΣΥ, ενόψει της περιόδου κορύφωσης. Η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κενές κλίνες και εφεδρείες, εντούτοις, προειδοποιεί ότι χρειάζεται προσωπικό και ενδεχομένως να ανακύψει ανάγκη για νέες κλίνες.

«Ουδέποτε έμεινε διασωληνωμένο παιδί εκτός ΜΕΘ και εκτιμούμε ότι ούτε τώρα πρόκειται να συμβεί, αλλά η κατάσταση είναι σοβαρή και απαιτεί προσοχή από γονείς και παιδιά και εγρήγορση από το ΕΣΥ.

Δεν κατανοούμε γιατί τα παιδιά δεν φοράνε μάσκα όταν υπάρχει συνωστισμός, δεν κατανοούμε γιατί οι παιδίατροι συμβουλεύουν τα παιδιά πάνω από δύο ετών να μην κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, όταν για δύο χρόνια με τα περιοριστικά μέτρα δεν έχουν εκτεθεί σε ιούς και δεν διαθέτουν αντισώματα. Θα πρέπει άμεσα να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με προσωπικό», αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «καμπανάκι» αποτελούν οι νοσηλείες σε ΜΕΘ για παιδιά, όπου σε μεγάλες περιοχές είναι καλυμμένες. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι, εάν συνεχισθεί η έξαρση της γρίπης και των άλλων ιώσεων, ίσως να χρειασθεί η λειτουργία νέων κλινών ΜΕΘ. Όπως υπογραμμίζει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εφεδρείες, ωστόσο, το προσωπικό δεν επαρκεί. «Επισημαίνουμε ότι δεν χρειάστηκε η λειτουργία περισσότερων κλινών ΜΕΘ παίδων ακόμη και στη κορύφωση των κυμάτων του κορονοϊού. Προσοχή, λοιπόν, και εγρήγορση! Οι διακομιδές παιδιών σε ΜΕΘ άλλων περιοχών, λόγω πληρότητας των κοντινών, είναι ασφαλείς. Δεν παύει, όμως, να είναι ταλαιπωρία για τα παιδιά και τους γονείς», επισημαίνει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

ΠΟΕΔΗΝ: Η πληρότητα των ΜΕΘ παίδων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»: Λειτουργούν 9 κλίνες non covid-19 και νοσηλεύονται 6 παιδιά.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»: Λειτουργούν 6 κλίνες non covid-19 και νοσηλεύονται 4 παιδιά. Επίσης, λειτουργούν 5 κλίνες covid-19 και δεν νοσηλεύεται κανένα παιδί.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Λειτουργούν 6 κλίνες non covid-19 και νοσηλεύονται 3 παιδιά.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»: Λειτουργούν 6 κλίνες non covid-19 και νοσηλεύονται 6 παιδιά.

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Λειτουργούν 8 κλίνες non covid-19 και νοσηλεύονται 8 παιδιά. Επίσης, 2 κλινες covid-19 και νοσηλεύεται ένα παιδί.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΡΙΟ»: Λειτουργούν 5 κλίνες non covid-19 και νοσηλεύονται 4 παιδιά. Επίσης, 2 κλίνες covid-19, οι οποίες είναι κενές.

ΠΑΓΝΗ: Λειτουργούν 5 κλίνες non covid-19 και νοσηλεύονται 5 παιδιά. Επίσης, 1 κλίνη covid-19 και νοσηλεύεται ένα παιδί.

«Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και νησιά πλην της Κρήτης δεν διαθέτουν και δεν διέθεταν ποτέ ΜΕΘ παίδων, χωρίς, όμως, να έχουν τεθεί σε κίνδυνο παιδιά, αφού όσα χρειάστηκαν εντατική θεραπεία διακομίσθηκαν σε ΜΕΘ έγκαιρα και με ασφάλεια», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επισείοντας την προσοχή και συνιστώντας εμβολιασμό κατά της γρίπης.