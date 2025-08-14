Γονική άδεια για την πρώτη ημέρα σχολείου - Τι ισχύει

Ο Σεπτέμβριος βρίσκεται προ των πυλών και η προετοιμασία για την επιστροφή στα θρανία, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, πλησιάζει για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Οι γονείς έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο, να απουσιάζουν από τον χώρο της εργασίας τους, προκειμένου να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών τους σε σημαντικές στιγμές του σχολείου, όπως ο Αγιασμός, οι γιορτές και οι ενημερώσεις προόδου — χωρίς να θίγεται ο μισθός ή η εργασιακή τους ασφάλεια.

