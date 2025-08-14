Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Newsroom
Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής.

Τελευταία ενημέρωση 14.23

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς.έα.

tags:
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική

