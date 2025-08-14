H UBS αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τον S&P 500

Ο οίκος αναμένει διόρθωση στο φετινό γ’ τρίμηνο, αλλά και άνοδο στις 6.800 μονάδες στο τέλος του 2026.

Σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία του S&P 500 προχώρησαν οι αναλυτές της UBS, σημειώνοντας ότι αρχικά αναμένουν μια βραχύβια διόρθωση στο φετινό γ’ τρίμηνο και σημαντική ανάκαμψη στο β’ εξάμηνο του 2026.

Πιο αναλυτικά, η UBS αναμένει υποχώρηση του S&P 500 στις 5.900 μονάδες στο γ’ τρίμηνο και, παρά τη μικρή ανάκαμψη που θα ακολουθήσει στο δ’ τρίμηνο, ο δείκτης αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά στις 6.100 μονάδες, χαμηλότερα δηλαδή από τα τρέχοντα επίπεδα.

Για το 2026, αναμένουν ανοδική πορεία για τον δείκτη, αρχικά στις 6.200 και 6.300 μονάδες στο α’ και β’ τρίμηνο αντίστοιχα και στη συνέχεια ανάκαμψη ως το τέλος του 2026 στις 6.800 μονάδες.

Οι προηγούμενες εκτιμήσεις του οίκου, στις 22 Απριλίου 2025, τοποθετούσαν τον S&P 500 στις 5.500 μονάδες στο τέλος του τρέχοντος έτους και στις 5.800 μονάδες στο τέλος του 2026, που σημαίνει ότι αναθεώρησαν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους κατά 11% και 17% αντίστοιχα.

Όπως εξηγούν, η αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους αντανακλά δύο παραμέτρους. Αφενός, αναγνωρίζει ότι η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας και των επιχειρήσεων υπήρξε καλύτερη από τις εκτιμήσεις, καθώς τα δυσμενέστερα σενάρια για τους δασμούς δεν επιβεβαιώθηκαν, ενώ ταυτόχρονα το ασθενέστερο δολάριο έχει μετριάσει τον αντίκτυπο στα κέρδη.

Αφετέρου, σημειώνουν ότι το μίγμα ανάπτυξης-πληθωρισμού στις ΗΠΑ πιθανότατα θα επιδεινωθεί. Κάτι που, όπως εξηγούν, θα περιορίσει τις προσδοκίες για αύξηση των εταιρικών κερδών και θα ενισχύσει τη μεταβλητότητα των μετοχών.

Η πορεία των εταιρικών κερδών

Σύμφωνα με τη UBS, τα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ για το β’ τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και, μάλιστα, περισσότερο απ’ όσο καταγράφεται συνήθως αυτή την περίοδο του έτους.

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει ο οίκος, τα μοντέλα των αναλυτών «δείχνουν» μια αύξηση κερδοφορίας κατά 5,5% στο επόμενο 12μηνο που, συμπεριλαμβανομένων των επαναγορών μετοχών, θα φράσει το 6,9%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη UBS, αυτό συνιστά υπερεκτίμηση, καθώς η άνοδος των τιμών αποδίδεται στη συνήθη πληθωριστική πίεση από την πλευρά της ζήτησης, η οποία ενισχύει τα περιθώρια κέρδους. Λόγω ανεπαρκών ιστορικών στοιχείων, τα μοντέλα δεν αναγνωρίζουν τον πληθωρισμό ως αυτό που πραγματικά είναι σήμερα, δηλαδή πληθωρισμός στο κόστος, το οποίο προκαλείται από τους δασμούς και διαβρώνει τα περιθώρια κέρδους.

Με βάση τις εκτιμήσεις της UBS, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) στις ΗΠΑ τους επόμενους 12 μήνες πιθανότατα θα κινηθεί στα επίπεδα του 3%-5%.