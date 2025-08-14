Στις 22:30  το βράδυ της Παρασκευής το τετ α τετ Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.

Επίσημα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, με το Κρεμλίνο να δίνει νέες λεπτομέρειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30, τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας) και βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.

«Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», σημείωσε ο Ουσάκοφ.

«Ωστόσο, φυσικά, θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», προσέθεσε.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν αρχικά μόνο με τους μεταφραστές τους, σε μια συζήτηση που αναμένεται να καλύψει και άλλα «ευαίσθητα θέματα» καθώς στην ατζέντα βρίσκονται και ζητήματα εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας, τομείς με «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό».

Το «παρόν» στη συνάντηση κορυφής θα δώσει ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, ενώ θα συμμετάσχει και ο ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF.

Μετά τη κατ’ ιδίαν συνάντηση, Πούτιν και Τραμπ θα έχουν ευρύτερη συνεδρίαση με τις αντιπροσωπείες τους, η οποία θα περιλαμβάνει και γεύμα εργασίας.

Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί με κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών στην Αλάσκα.

Προειδοποιήσεις, απειλές και ελπίδες για εκεχειρία

Εν μέσω αυξανόμενης έντασης και ραγδαίων εξελίξεων στο ουκρανικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η επερχόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο ίσως αποτελέσει την «πρώτη και τελευταία ευκαιρία» για αποκλιμάκωση.

«Αν δεν πάρω τις απαντήσεις που χρειάζομαι, δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση», επεσήμανε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αν οι συνομιλίες εξελιχθούν θετικά, ενδέχεται να ακολουθήσει τριμερής σύνοδος με τη συμμετοχή και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν ο Πούτιν δεν σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή τους. Παρότι δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτές οι συνέπειες, η δήλωσή του ήρθε σε μια στιγμή αυξημένων πιέσεων και προσδοκιών από τη διεθνή κοινότητα.

Η συνάντηση Τραμπ -Πούτιν πραγματοποιείται ενώ οι μάχες στο μέτωπο κλιμακώνονται, με τις ρωσικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν ή να ισχυρίζονται ότι ελέγχουν 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέσα σε μόλις μία ημέρα.