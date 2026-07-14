Δείπνο Υποστήριξης «An Evening of Purpose» του Ιδρύματος «Θεοτόκος»

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια θεσμική βραδιά αφιερωμένη στην ένταξη, την επιστημονική φροντίδα και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές «Θεοτόκος» πραγματοποίησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στον κήπο του Ιδρύματος στο Ίλιον, το Δείπνο Υποστήριξης του έργου του, με τίτλο «An Evening of Purpose».



Η εκδήλωση αποτέλεσε μια θεσμική βραδιά αφιερωμένη στην ένταξη, την επιστημονική φροντίδα και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Φίλοι, υποστηρικτές, δωρητές, συνεργάτες, εκπρόσωποι της Πολιτείας, φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του καλλιτεχνικού κόσμου, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της ημέρας, αναδεικνύοντας την ευρεία κοινωνική απήχηση και στήριξη του έργου του Ιδρύματος, καθώς και τη σημασία της συλλογικής συνδρομής σε μια προσπάθεια με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.



Μεταξύ αυτών ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, οι οποίοι απηυθύναν χαιρετισμό. Η κεντρική ομιλία της βραδιάς πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, κ. Παναγή Καρέλλα. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης και ο κ. Δημήτριος Κοκκίνης, Πλοίαρχος Ε.Ν. και η κα. Αθανασία Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πληροφορικής και Τεχνολογικών στο ΕΚΠΑ, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη κ. Γεράσιμο Σιάσο. Την εκδήλωση συντόνισε η Δημοσιογράφος κα. Ματίνα Βεντούρα.



Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η διαχρονική αποστολή του Ιδρύματος «Θεοτόκος», το οποίο, από το 1954 έως σήμερα, βρίσκεται δίπλα σε παιδιά, νέους και οικογένειες, εξελίσσοντας σταθερά τις υπηρεσίες και τις παρεμβάσεις του. Σήμερα, το Ίδρυμα αποτελεί το μεγαλύτερο και πληρέστερο Κέντρο για τη Νευροδιαφορετικότητα στη χώρα, με περισσότερους από 100 εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες να υποστηρίζουν καθημερινά περίπου 400 ωφελούμενους και τις οικογένειές τους.



Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, είπε μεταξύ άλλων: «Στο Ίδρυμα “Θεοτόκος” οι συμπολίτες μας δίνουν από το περίσσευμα της τσέπης τους, αλλά και της καρδιάς τους, για να κάνουν πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη και την αγάπη. Αλλάζοντας εμείς οι ίδιοι, γινόμαστε καλύτεροι, ώστε να γίνει καλύτερη η κοινωνία μας και η Ελλάδα. Για αυτόν τον λόγο αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στο Ίδρυμα “Θεοτόκος”, το οποίο εδώ και δεκαετίες είναι παρόν στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς με έναν πρότυπο τρόπο.»



Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, τόνισε: «Το Ίδρυμα “Θεοτόκος” είναι ένα Ίδρυμα-πρότυπο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στον χώρο της νοητικής και αναπτυξιακής αναπηρίας. Πέρασα πολλά καλοκαίρια ως παιδί στα οποία η γιαγιά μου Δομινή Σαρρή, τότε Πρόεδρος του Ιδρύματος, με έπαιρνε μαζί της για να καταλάβω τι θα πει «προσφέρω». Σήμερα, ο κοινός στόχος της Πολιτείας και του Ιδρύματος είναι ένας, η συμπερίληψη και η άρση των εμποδίων στη μάθηση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ δεν κάνουν απλώς μια δουλειά, επιτελούν λειτούργημα.»



Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος «Θεοτόκος», κ. Παναγής Καρέλλας, είπε στην ομιλία του: «Δεν σας καλούμε απλώς να στηρίξετε το “Θεοτόκος”. Σας καλούμε να συμμετέχετε σε μια αποστολή. Να επενδύσετε σε ένα μοντέλο που αποδεδειγμένα αλλάζει ζωές. Να είστε συνοδοιπόροι σε μια προσπάθεια που παράγει πραγματικό κοινωνικό αποτέλεσμα. Η δική μας δέσμευση είναι μία: Κάθε δωρεά, κάθε ευρώ, επιστρέφει στην κοινωνία μας ως δικαιοσύνη, ως ελπίδα, ως πολιτισμός.».



H κα. Αθανασία Αλωνιστίωτη, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμο Σιάσο, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πιστεύουμε ότι η γνώση αποκτά τη μεγαλύτερη αξία της όταν μετατρέπεται σε κοινωνική προσφορά. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Ιδρύματος “Θεοτόκος”, φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος των ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές που θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής, την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.»



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι επόμενοι στόχοι του Ιδρύματος, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η σχεδιαζόμενη λειτουργία, το 2028, οικισμού υποστηριζόμενης διαβίωσης, που θα προσφέρει σε ανθρώπους με αναπτυξιακές διαταραχές ένα πλαίσιο ασφάλειας, αυτονομίας και υποστήριξης, καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΚΠΑ, για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων που θα αξιοποιούν την επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος της νευροδιαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, ο Βουλευτής Α' Αθηνών, κ. Άγγελος Συρίγος, η Βουλευτής Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών, κα. Μαρία Συρεγγέλα, η Βουλευτής Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών, κα. Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Βουλευτής Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών, κ. Δημήτρης Καιρίδης, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, ο πρώην Ευρωβουλευτής, κ. Μιλτιάδης Κύρκος, ο Πρέσβης επί τιμή και Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, κ. Διονύσιος Κοδέλλας, η Εθνική Διευθύντρια των Special Olympics Hellas, κα Άρτεμιδα Βασιλικοπούλου, η Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Εστία Άγιος Νικόλαος», κα Giovanna Καμπούρη, ο Πρόεδρος του Ελληνοουκρανικού Επιμελητηρίου, κ. Νίκος Κωστόπουλος, και ο Πρόεδρος του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννης Τσαμίχας.