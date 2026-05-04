Σκλαβενίτης: Αλλάζει ξανά τις χρεώσεις για τις online παραγγελίες

Ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας τερματίζει τη δωρεάν αποστολή παραγγελιών, θέτοντας ελάχιστη χρέωση 1 ευρώ

Σε αναπροσαρμογή των χρεώσεων που αφορούν στην αποστολή των παραγγελιών που πραγματοποιούνται από το ηλεκτρονικό του κατάστημα προχωρά ο όμιλος Σκλαβενίτης. Ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ανακοίνωσε ότι από σήμερα 4 Μαΐου αλλάζει τις χρεώσεις διαλογής και αποστολής, μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η πιο μεγάλη αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι τερματίζει τη δωρεάν αποστολή παραγγελιών, θέτοντας ελάχιστη χρέωση 1 ευρώ.

Ειδικότερα, οι νέες χρεώσεις του ομίλου έχουν ως εξής:

2,50 ευρώ για αξία καλαθιού από 20 ευρώ έως 100 ευρώ.

1 ευρώ για αξία καλαθιού από 100 ευρώ και άνω.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον Μάιο του 2025 – ήτοι ακριβώς πριν από έναν χρόνο – ο όμιλος Σκλαβενίτης είχε ανακοινώσει χρεώσεις αποστολής των παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ως εξής: Στα 2,5 ευρώ για αγορές από 20 έως 100 ευρώ και δωρεάν για αγορές από 100 ευρώ και άνω.

Από τον Ιούλιο του 2023 και μέχρι πέρυσι, οι χρεώσεις για την αποστολή των παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα του ομίλου Σκλαβενίτης διαμορφώνονταν ως εξής: Στα 5 ευρώ για αγορές έως 30 ευρώ, στα 2,5 ευρώ για αγορές από 30 ευρώ έως 100 ευρώ και δωρεάν για αγορές από 100 ευρώ και άνω.

«H ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών στον κλάδο των σούπερ μάρκετ θα συνεχιστεί αλλά θα είναι αργή», δήλωνε πριν από μερικούς μήνες ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Αριστοτέλης Παντελιάδης. «Η ανάπτυξη θα είναι αργή, ενώ κάθε service, κάθε εξυπηρέτηση θα πληρώνεται, τόνιζε ο ίδιος, θέτοντας μια ακόμη βασική παράμετρο στο τραπέζι των συζητήσεων για το αύριο των σούπερ μάρκετ. «Κάθε service θα έχει χρέωση και αυτό συνιστά μια δίκαιη τιμολόγηση. Το quick delivery θα είναι πιο ακριβό και θα πληρώνεται», σημείωνε χαρακτηριστικά ο κ. Παντελιάδης.

Δύο νέα καταστήματα στην Πάρο

Ταυτόχρονα, ο όμιλος Σκλαβενίτης ανακοίνωσε τη λειτουργία ως εταιρικών δύο νέων καταστημάτων στην Πάρο που λειτουργούσαν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Ειδικότερα, ως εταιρικά λειτουργούν πλέον τα καταστήματα στη Μάρπησσα (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Πίσω Λιβαδιού) και στην Παροικιά (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Πίσω Λιβαδιού).

Το κατάστημα στη Μάρπησσα έχει εκθεσιακούς χώρους 680 τ.μ., 22 εργαζομένους και διαθέτει - μεταξύ άλλων - Αρτοπωλείο, Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Έτοιμα Φαγητά, Ορεκτικά, Τυριά και Αλλαντικά. Διαθέτει πέντε ταμεία (τρία συμβατικά και δύο αυτόματα) και 16 θέσεις στάθμευσης.

Το κατάστημα στην Παροικιά με εκθεσιακούς χώρους 680 τ.μ., έχει 33 εργαζομένους και διαθέτει - μεταξύ άλλων - Αρτοπωλείο, Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Έτοιμα Φαγητά, Ορεκτικά, Τυριά, Αλλαντικά. Επιπλέον, διαθέτει έξι ταμεία (τρία συμβατικά και τρία αυτόματα) και 63 θέσεις στάθμευσης.