Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο: 1 δισ. ευρώ εισπράξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Σημαντικό πλεόνασμα, με εκτόξευση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, καταγράφει το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Φεβρουάριο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Φεβρουάριο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 284,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 89,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Αύξηση κατά 83,2% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 533,4 εκατ. ευρώ έναντι 291,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 23,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Φεβρουάριος 2026: 248,6 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2025: 202,2 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 44,5% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 28,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 85,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 518,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 179,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 416,8 εκατ. ευρώ (70,7%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.006,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 77,8 εκατ. ευρώ (19,0%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 487,9 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,5% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 24,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 78,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ποιοι τουρίστες ώθησαν τις εισπράξεις

Τον Φεβρουάριο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 83,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 95,1% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 253,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 78,2% (Φεβρουάριος 2026: 269,6 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2025: 151,3 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 96,2% (Φεβρουάριος 2026: 213,4 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2025: 108,8 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 89,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 39,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 12,8% και διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία που αυξήθηκαν κατά 148,6% και διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 44,8% στα 26,9 εκατ. ευρώ σημείωσαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 119,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 51,7% και διαμορφώθηκαν στα 27,5 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 70,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 1.006,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 74,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 477,5 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 70,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 516,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 407,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 68,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκαν στα 69,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 76,8% και διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 41,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 55,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 173,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 92,5 εκατ. ευρώ.

Η ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Φεβρουάριο του 2026 διαμορφώθηκε σε 1,034 δισ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 44,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 27,6%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 80,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 53,8% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 35,0%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 434,8 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 43,4%, ενώ αυξημένη ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 123,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 28,5% και διαμορφώθηκε σε 85,0 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τη Γαλλία, που αυξήθηκε κατά 114,9% σε 33,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 1,6% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 35,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 99,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 48,0% σε 31,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,5% και διαμορφώθηκε σε 2.129,5 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.537,5 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 19,0%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 83,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.106,2 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 49,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 28,6% και διαμορφώθηκε σε 1.023,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 37,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 129,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 174,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία που αυξήθηκε κατά 41,5% και διαμορφώθηκε σε 54,8 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,6% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 83,7 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 56,7% και διαμορφώθηκε σε 164,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9,8% σε 98,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Σημειώνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.