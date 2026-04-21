Τουρισμός: Το τρίπτυχο για το μέλλον της Αθήνας ως προορισμού και οι πρώτες ενδείξεις για το 2026

Επανασχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τις υποδομές - Στο τραπέζι περιορισμοί σε κλίνες και νέοι κανόνες για τη βραχυχρόνια.

Υποδομές και θέματα χρήσεων γης, ανταποδοτικό τέλος και επιβολή πλαφόν στον αριθμό των κλινών στο κέντρο της πόλης συνθέτουν το τρίπτυχο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει η Αθήνα, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα έναντι της ποσότητας και να αποφευχθεί ο τουριστικός κορεσμός, όπως έχει συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα παραπάνω επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη των εργασιών του «This is Athens - Agora» του Δήμου Αθηναίων, της σημαντικότερης B2B τουριστικής εκδήλωσης της πόλης, που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού (ETOA).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η δημοτική αρχή έχει ήδη καταθέσει αίτημα προς την Πολιτεία για σαφέστερους κανόνες όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πίεση που προκαλεί η άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Η εισήγηση, μάλιστα, προτείνει οι κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης να αντιμετωπίζονται πολεοδομικά ως ακίνητα τουριστικής χρήσης και όχι ως κατοικίες.

Παράλληλα, τόσο η δημοτική αρχή όσο και φορείς του κλάδου — όπως η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού, δια του προέδρου της Ευγένιου Βασιλικού — φαίνεται να συντάσσονται με το ενδεχόμενο υιοθέτησης περιορισμών ακόμη και στον αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών.

«Χρειάζονται ρυθμίσεις ώστε να μπορούμε άμεσα, με βάση τα δεδομένα που αλλάζουν, να αναδρομολογούμε καταλύματα όπου χρειάζεται, ακόμη και στο ξενοδοχειακό κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας την αδυναμία της Αρχής να λαμβάνει αποφάσεις που προάγουν την βιωσιμότητα συγκεκριμένων γειτονιών στην περιοχή αρμοδιότητάς του, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασιλικός επεσήμανε την ανάγκη για έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πόλη της Αθήνας, με βασικό ερώτημα το πόσες κλίνες επιθυμούμε — είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, είτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις, είτε για ενοικιαζόμενα δωμάτια — φέρνοντας ως παράδειγμα τη Βαρκελώνη.

Παράλληλα όπως επισημάνθηκε, ο δήμος διεκδικεί και τη δίκαιη απόδοση των πόρων από την τουριστική δραστηριότητα, ώστε να επενδύσει στις υποδομές που εξαντλούνται από την αυξημένη επισκεψιμότητα. «Περί τα 8 εκατ. ξένοι τουρίστες έρχονται στην πόλη, δαπανούν για τη διαμονή τους στα καταλύματα, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους διαμονής, ωστόσο τίποτα δεν επιστρέφει ανταποδοτικά στην πόλη» ανέφεραν οι αρμόδιοι, τονίζοντας ότι σε άλλους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Βενετία και η Βαρκελώνη καθετί έχει αντιστάθμισμα. «Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυξημένες. Θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά και να ακολουθήσουν και οι δημόσιες επενδύσεις που έχουν μείνει πίσω» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Διατηρείται η δυναμική της Αθήνας

Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λύσει η Αθήνα για να διατηρήσει την δυναμική που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια και φάνηκε να συνεχίζεται και φέτος, πριν τουλάχιστον ξεσπάσει η κρίση στη Μ. Ανατολή. Την προαναφερθείσα δυναμική επιβεβαίωσε μάλιστα και η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Marketing του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ιωάννα Παπαδοπούλου, επισημαίνοντας ότι «η σχέση ενός αεροδρομίου και ενός προορισμού είναι συμβιωτικού χαρακτήρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για τον προορισμό, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη καταγράφει το αεροδρόμιο».



Σύμφωνα με την ίδια το 2026 προδιαγραφόταν μια δυνατή χρονιά καθώς η ζήτηση παρέμεινε ιδιαίτερα ανθεκτική όλα τα χρόνια μετά την πανδημία. Η συνθήκη βέβαια ανακόπηκε εν μέρει εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, με την ίδια να κάνει λόγο για διστακτικότητα όσον αφορά τα ταξίδια τον τελευταίο μήνα. Ακόμα κι έτσι βέβαια, υπάρχουν επιβάτες που ψάχνουν να βρουν τρόπο να έρθουν στην Αθήνα. Χάρη σε αυτούς μάλιστα εταιρείες από την Άπω Ανατολή και την Αυστραλία παρατηρείται να έχουν αυξημένη πληρότητα στα αεροσκάφη τους. «Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις οικονομικές επιπτώσεις από την τρέχουσα συγκυρία. Ελπίδα όλων είναι να υπάρξει ταχεία αποκλιμάκωση και η διστακτικότητα να αποκατασταθεί».

Η κα Παπαδοπούλου επεσήμανε και τους στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης του ΔΑΑ οι οποίοι θα στηρίξουν την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Αυτοί συνοψίζονται στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα αλλά και το επενδυτικό πλάνο ύψους 1,3 δισ. ευρώ που έχει μπει ήδη σε τροχιά υλοποίησης.

Νέες συνδέσεις από την Aegean

Αρωγό στην ενίσχυση του προορισμού Αθήνα αποτελεί και ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, Aegean, η οποία έχει προγραμματίσει από το ΔΑΑ για το 2026 επιπλέον συνδέσεις, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κ. Πέπη Σταμάτη, Chief People & Corporate Affairs Officer της αεροπορικής.

Δείγματα γραφής έδωσε άλλωστε και η περασμένη χρονιά κατά την διάρκεια της οποίας η επιβατική κίνηση της εταιρείας από και προς τον ΔΑΑ ήταν 14,8 εκατ. επιβάτες, με 6% αύξηση σε σχέση με 2024, ενώ ειδικά όσον αφορά το δίκτυο εξωτερικού παρατηρήθηκε ενίσχυση κατά 6% στα 8,3 εκατ. επιβάτες, όταν η κίνηση εσωτερικού ήταν στο +5,5% με 6,5 εκατ. επιβάτες.

«Για το 2026 έχουμε προγραμματίσει περίπου 22 εκατ. θέσεις προς 164 προορισμούς σε 47 χώρες, ενώ εγκαινιάζουμε 4 νέες συνδέσεις από Αθήνα για Μπάρι, Πάφο, Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ» τόνισε. Όσο για την τρέχουσα συγκυρία επεσήμανε ότι την δυναμική με την οποία είχε ξεκινήσει η τρέχουσα χρονιά ακολούθησε η αβεβαιότητα λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή.«Το διεθνές περιβάλλον παραμένει αρκετά ασταθές. Ευελπιστούμε ότι ο κλάδος θα επιδείξει ανθεκτικότητα για μία ακόμη φορά, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πιέσεων που θα δοκιμάσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος», προσέθεσε.

Σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι η Aegean, θα προχωρήσει «με συνέπεια και στοχευμένες στρατηγικές επιλογές, για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εγκαινιάζοντας την επόμενη χρονιά τη σύνδεση της Αθήνας με την Ινδία, το Μουμπάι και το Δελχί, μια στρατηγική κίνηση που ανταποκρίνεται σε υπαρκτή και αυξανόμενη ζήτηση».

Την ζήτηση για τον προορισμό - ανεξάρτητα από τα θέματα που χρειάζονται επίλυση - αποτυπώνει και η ίδια η πρωτοβουλία του This is Athens - Agora 2026, που πραγματοποιείται 20 και 21 Απριλίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Βάσει των όσων αναφέρθηκαν χθες σε αυτό θα συμμετάσχουν 62 εκπρόσωποι διεθνών τουριστικών επιχειρήσεων από βασικές αγορές-στόχους (Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ινδία) καθώς και 80 ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, με περισσότερους από 120 εκπροσώπους. Κατά τη διάρκεια του διημέρου έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 1.500 B2B συναντήσεις, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών και επιχειρηματικών ευκαιριών για την ελληνική τουριστική αγορά.