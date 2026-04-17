5 λόγοι για να λατρέψετε τον Πόρο

Κατάφυτος και γραφικός, ο Πόρος αποτελεί για πολλούς αγαπημένο προορισμό για Σαββατοκύριακο και όχι μόνο.

Νοσταλγική αύρα, γραφικά δρομάκια, καταπράσινη φύση και όμορφα αρχοντικά συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό του Πόρου. Πρόκειται για ένα νησί του Αργοσαρωνικού που ουσιαστικά αποτελείται από δύο μικρά νησιά, τη Σφαιρία και την Καλαυρία, που τα χωρίζει ένα πολύ μικρό κανάλι αμέσως μετά το Ναύσταθμο. Βρίσκεται πολύ κοντά στη στεριά, μόλις δέκα λεπτά με το καραβάκι από τον Γαλατά και περίπου μια ώρα από το λιμάνι του Πειραιά.

