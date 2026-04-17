«Αφόρητα ζεστή»: Η Ιαπωνία ορίζει νέο όρο για τις ημέρες του καύσωνα

Οι ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών που φτάνουν τους 40°C και άνω θα χαρακτηρίζονται πλέον «αφόρητα ζεστές» στην Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), καθώς εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ολοένα και πιο συχνά σε όλο τον κόσμο.

Χρησιμοποιώντας τον νέο όρο "kokusho-bi" (αφόρητα ζεστή ημέρα), η JMA θα ευαισθητοποιεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους πολίτες σε ό,τι αφορά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, εξήγησε η υπηρεσία.

Την περασμένη χρονιά, η Ιαπωνία βίωσε το πιο ζεστό της καλοκαίρι από την έναρξη συλλογής των δεδομένων το 1989, με αύξηση των θερμοκρασιών να παρατηρείται παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Για να δημιουργήσει αυτή τη νέα κατηγορία, η JMA έθεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση και έλαβε απαντήσεις από 478.000 ανθρώπους πριν υιοθετήσει τον όρο «αφόρητα ζεστή» που προκρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο όρος «εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα», ή "cho-mosho-bi", ενώ μεταξύ των προτάσεων ήταν η ημέρα που θυμίζει «σάουνα», η «ημέρα κατ’ οίκον παραμονής» ή «πύρινη ημέρα», σύμφωνα την JMA.

Η νέα αυτή κατηγορία έρχεται να προστεθεί στους όρους που ήδη χρησιμοποιούνται από τη μετεωρολογική υπηρεσία για θερμοκρασίες που φθάνουν έως τους 25°C και άνω («θερινή ημέρα»), 30°C και άνω («ημέρα του κατακαλόκαιρου») και 35°C και άνω («εξαιρετικά ζεστή ημέρα»).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ