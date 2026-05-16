Δυτική Ελλάδα: Δράσεις για την αντιμετώπιση των έντονων και επιδεινούμενων φαινόμενων παράκτιας διάβρωσης και κατολισθήσεων

Τι θα περιλαμβάνει το έργο που θέλει να υλοποιήσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με δεδομένο ότι η Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, αντιμετωπίζει έντονα και διαρκώς επιδεινούμενα φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης και κατολισθήσεων, τα οποία εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, κρίνεται αναγκαία από την Περιφέρεια, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της περιοχής τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ως εκ τούτου, ελήφθη απόφαση από την περιφερειακή επιτροπή, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για την υλοποίηση ενός σχεδίου ολοκληρωμένων στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην απόφαση, «η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών απαιτεί την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών παρακολούθησης και εξειδικευμένου εξοπλισμού, με στόχο την καταγραφή και αποτίμηση των γεωδυναμικών παραμέτρων που επηρεάζουν την εξέλιξη της παράκτιας ζώνης».

Παράλληλα, «μέσω της συλλογής και ανάλυσης των σχετικών δεδομένων, θα διαμορφωθεί ένα λειτουργικό σύστημα εντοπισμού κινδύνου, το οποίο θα αποτελέσει θεμελιώδες εργαλείο λήψης διαχειριστικών αποφάσεων, ενώ η ανάπτυξη ενός προηγμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών προσβάσιμου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και η κατάρτιση ολοκληρωμένης μεθοδολογίας ψηφιακής προσομοίωσης της παράκτιας ζώνης, θα συμβάλλουν στην αναγνώριση περιοχών υψηλού κινδύνου».

Επίσης, «η διερεύνηση των φαινομένων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής θα επιτρέψει την αποτίμηση της μελλοντικής κατάστασης και της τρωτότητας της περιοχής».

Το αποτέλεσμα αυτού του έργου «θα είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού υποβάθρου, βασισμένου σε πραγματικά δεδομένα και τεχνολογίες αιχμής, το οποίο θα υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και των κατολισθήσεων, προσανατολισμένη στην πρόληψη, τον μετριασμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων».

Στόχος λοιπόν του έργου, σύμφωνα με την απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, «θα είναι η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου παραμέτρων διάβρωσης, δηλαδή ενός κόμβου συλλογής και διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων παρατήρησης γης, στην παράκτια ζώνη της Δυτικής Ελλάδας».

Ακόμη, σκοπός του έργου «θα είναι η δημιουργία ενός προηγμένου και λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του κινδύνου από φαινόμενα διάβρωσης και κατολισθήσεων, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών παρακολούθησης, εξειδικευμένου εξοπλισμού και γεωδυναμικών εργαλείων πεδίου».

Το έργο περιλαμβάνει:

*Ολοκληρωμένο, τηλεμετρικό σύστημα μέτρησης φυσιοχημικών παραμέτρων θάλασσας,

*Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών,

*Ανάπτυξη μηχανισμών μείωσης του κινδύνου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση κατολισθήσεων.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται μέσω ενός κεντρικού κόμβου, που θα λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο της Περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική προστασία και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται:

* Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της παράκτιας ζώνης

* Δημιουργία παρατηρητηρίου παραμέτρων διάβρωσης και κόμβου συλλογής και διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων παρατήρησης γης

* Ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης

* Εκτίμηση και ποσοτικοποίηση κινδύνου κατολισθήσεων

* Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών κατολισθητικών φαινομένων

* Εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης της παράκτιας ζώνης, με αξιοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και αισθητήρων, για την παρακολούθηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ