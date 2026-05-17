Στον τουρισμό ποντάρει για καλύτερες μέρες το λιανεμπόριο

Καύσιμο από τον τουρισμό ενόψει της θερινής περιόδου αναζητά ο εγχώριος κλάδος του λιανικού εμπορίου. Το αδύναμο ξεκίνημα του 2026 και οι προσδοκίες για τόνωση της κατανάλωσης το προσεχές διάστημα.

Σε καλύτερες ημέρες προσβλέπει το προσεχές διάστημα ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, με οδηγό τον κλάδο του τουρισμού ενόψει μιας ισχυρής, θερινής περιόδου.

Με στόχο να αντισταθμίσει την υποτονική κίνηση της αγοράς κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2026 και προκειμένου να «ξορκίσει» την αβεβαιότητα που γεννά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο εμπορικός κόσμος ποντάρει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το εφετινό καλοκαίρι.

Η εικόνα του Μαΐου και το δύσκολο ξεκίνημα του 2026

«Η εικόνα που παρουσιάζουν τα εμπορικά καταστήματα τον Μάιο δεν είναι ενθαρρυντική», δηλώνει, μιλώντας στο insider.gr, o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, υπενθυμίζοντας πως οι συνθήκες στην αγορά είναι ιδιαίτερα δύσκολες από την αρχή του έτους.

Το 2026 δεν μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς, το πρώτο τετράμηνο είναι ήδη υποτονικό, ενώ η κρίση στον Περσικό Κόλπο επιδεινώνει την κατάσταση, ενισχύοντας την ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Ένας πόλεμος που ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον για τα εμπορικά καταστήματα που αναζητούν εδώ και χρόνια «σανίδα σωτηρίας», ισορροπώντας ανάμεσα στην αύξηση του λειτουργικού κόστους και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού.

Το μεγάλο «στοίχημα»

Σύμφωνα, δε, με τον κ. Καπράλο, το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου για το 2026 είναι μπροστά μας και δεν είναι άλλο από την ώθηση λόγω του τουριστικού ρεύματος.

«Λόγω του τουρισμού που ξεκινάει, περιμένουμε πολλά από το καλοκαίρι. Περιμένουμε μια τόνωση της κατανάλωσης και μια ισορροπία της κατάστασης», σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, διαβεβαιώνοντας πως η ελληνική αγορά του λιανεμπορίου περιμένει τόσο τους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας, όσο και τους Έλληνες καταναλωτές.

Έχοντας δεχθεί βαρύ πλήγμα το προηγούμενο διάστημα, κλάδοι - παραδοσιακοί πρωταγωνιστές της αγοράς, όπως ένδυση, υπόδηση και είδη δώρων, προσβλέπουν σε σημαντική τόνωση της κατανάλωσης το αμέσως προσεχές διάστημα. Και αυτό γιατί η έλευση του καλοκαιριού δημιουργεί σημαντικές αγοραστικές ανάγκες για τους καταναλωτές, είτε ενόψει διακοπών, είτε λόγω της πληθώρας των κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις κ.α.) που έπονται το επόμενο διάστημα.

Όπως μάλιστα τονίζει ο κ. Καπράλος, προκειμένου να αποφευχθούν νέες πηγές ανησυχίας και νέες εστίες αστάθειας, η κρίση στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να λήξει «εδώ και τώρα», ώστε να μπει φρένο σε νέες αυξήσεις στα κόστη ενέργειας και τα μεταφορικά, οι οποίες θα επιβαρύνουν περαιτέρω μια ήδη δυσμενή κατάσταση.

Σφίγγει ο κλοιός για τις επιχειρήσεις, τι ζητούν

Όπως είναι φυσικό, το μεγαλύτερο βάρος των προκλήσεων του κλάδου καλούνται να σηκώσουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» ανατιμήσεων και δη τις οικονομικές υποχρεώσεις και την έλλειψη ρευστότητας.

Όπως άλλωστε επιβεβαιώνει η ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου, το 2025, μια στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό της τάξης του 35% κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών της. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Σταύρο Καφούνη συναντήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, με αντικείμενο τη διαμόρφωση μιας φορολογικής πολιτικής με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, η οποία θα ενισχύει την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε πως οι φορολογικές επιβαρύνσεις αποτελούν ανασχετικό παράγοντα επενδύσεων και ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενου λειτουργικού κόστους και ψηφιακής γραφειοκρατίας, επιβράδυνσης της κατανάλωσης και διαρκούς αβεβαιότητας και, μάλιστα, μετά από δύο συνεχόμενα έτη μειωμένου πραγματικού τζίρου για το σύνολο του εμπορίου. Ο κ. Καφούνης υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης αποτελεί βασική προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, γι’ αυτό και η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης στο λιανικό εμπόριο αποτελεί την αιχμή των προτάσεων της ΕΣΕΕ, οι οποίες έχουν σαφή αναπτυξιακή διάσταση. Προτεραιότητες είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η κατάργηση ή δραστική περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ευνοϊκότερους όρους και σε 120 αντί για 72 δόσεις, καθώς και ο εξορθολογισμός των προστίμων. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη μείωσης του παράβολου για τις μικρές επιχειρήσεις στο νέο θεσμό Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων, καθώς και κατάργησης του ειδικού φόρου πολυτελείας 10% στα κοσμήματα και τεχνουργήματα.

Η εικόνα του Πάσχα

Και όλα αυτά, ενώ η αγορά «βγήκε» από ένα ιδιαίτερα δύσκολο Πάσχα.

Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε ετήσια βάση, το 41% των επιχειρήσεων αναφέρει μείωση πωλήσεων τη φετινή χρονιά σε σχέση με το 2025, κάτι που δείχνει μία συνολική επιβράδυνση της αγοράς.

Τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια, προτιμήθηκαν περισσότερο από τους καταναλωτές τα φθηνότερα προϊόντα, δείγμα της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας των νοικοκυριών. Επίσης αποδεικνύεται ο ατελής ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, καθώς αν και η χρήση καρτών κυριαρχεί ξεκάθαρα, με 77% των συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας τη στροφή στις ηλεκτρονικές πληρωμές, το ψηφιακό κανάλι των πωλήσεων παρουσιάζει υστέρηση αφού μονάχα το 38% των επιχειρήσεων της Αττικής διαθέτει τη δυνατότητα απομακρυσμένων πωλήσεων.

«Η εκτίμηση μας για χαμηλότερη κίνηση στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο, συγκριτικά με πέρσι, επιβεβαιώνεται μέσα και από τα ευρήματα της νέας μεγάλης έρευνας. Η άνοδος του πληθωρισμού και η παρατεταμένη ακρίβεια, κυρίως λόγω των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συρρικνώνουν διαρκώς το εισόδημα των πολιτών και περιορίζουν την αγοραστική τους δυνατότητα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης. Πρόκειται αναμφίβολα για μία δυσάρεστη εξέλιξη για όλο τον εμπορικό κόσμο. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας βλέπουν να αυξάνεται διαρκώς το λειτουργικό τους κόστος και να περιορίζεται ο τζίρος τους, είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Μπορεί ονομαστικά να έχουν ανέβει μισθοί και συντάξεις, όμως η πραγματική αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών έχει μειωθεί», ανέφερε, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.