Σκιάθος: Tο πρώτο νησί στην Ελλάδα με οργανωμένη στρατηγική τουρισμού για άτομα στο φάσμα του αυτισμού

Οι τουριστικοί προορισμοί δεν είναι μόνο όμορφα τοπία και ειδυλλιακές παραλίες. Είναι, πάνω απ’ όλα, τόποι που πρέπει να μπορούν να υποδέχονται όλους τους ανθρώπους. Γιατί ο τουρισμός δεν αφορά μόνο εκείνους που δεν έχουν περιορισμούς, αλλά και αυτούς που ζουν με ιδιαίτερες ανάγκες, πολλές φορές αόρατες.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Σκιάθος κάνει ένα ακόμη βήμα προς έναν πιο συμπεριληπτικό τουρισμό, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα που στοχεύει να καταστήσει το νησί φιλικό για άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Όπως δηλώνει ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για την προσβασιμότητα. «Έχουμε δώσει μεγάλη προτεραιότητα στα θέματα συμπερίληψης και προσβασιμότητας. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε εμείς στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και όχι εκείνοι στις δικές μας», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Σκιάθος είχε ήδη παρουσιαστεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε διεθνές συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την προσβασιμότητα και τώρα προχωρά ένα βήμα παραπέρα.

Από το 2024 ξεκίνησε πιλοτικά συνεργασία με τον οργανισμό «Ανοιχτοί Ορίζοντες», πρόεδρος του οποίου είναι η ψυχολόγος Μαρία Ηλιοπούλου. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στην ένταξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας, συνδέοντας επιχειρήσεις με ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν σε κατάλληλα διαμορφωμένες συνθήκες.

«Το φάσμα του αυτισμού είναι πολύ μεγάλο και πολλοί άνθρωποι είναι απόλυτα λειτουργικοί. Μπορούν να ανταποκριθούν σε πολλές εργασίες, αρκεί το περιβάλλον να είναι σωστά οργανωμένο και να υπάρχει ενημέρωση», επισημαίνει ο δήμαρχος.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να μάθουν πώς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται καταστάσεις που αφορούν άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως εργαζόμενους που βρίσκονται σε θέσεις πρώτης επαφής με τους επισκέπτες, όπως σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, αλλά και σε υπηρεσίες όπως το αεροδρόμιο, το λιμεναρχείο, η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία.

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Σκιάθου, το πρόγραμμα αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο προετοιμασίας του έως τον Μάιο, ενώ στη συνέχεια θα συνεχιστεί.

«Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που σταματά. Οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις αλλάζουν, οπότε θα συνεχίσουμε την επιμόρφωση και τα επόμενα χρόνια, ώστε το πρόγραμμα να έχει διάρκεια», σημειώνει.

Παράλληλα αναπτύσσεται ένας ψηφιακός χάρτης-οδηγός και μια εφαρμογή για τους επισκέπτες, στην οποία θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, χώροι και σημεία της Σκιάθου που είναι φιλικά προς άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

«Θα υπάρχουν προτάσεις για ήσυχες παραλίες, εστιατόρια με λιγότερο θόρυβο, μικρά ξενοδοχεία, αλλά και διαδρομές περιπάτου σε πιο ήρεμα σημεία του νησιού, ώστε ένας επισκέπτης με αυτισμό ή η οικογένειά του να γνωρίζει πού και σε ποιες ώρες, μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση», εξηγεί ο κ. Τζούμας.

Όπως σημειώνει, ο αυτισμός αποτελεί συχνά μια «αόρατη αναπηρία», γεγονός που κάνει ακόμη πιο σημαντική την ενημέρωση της κοινωνίας. «Δεν πρόκειται για κάτι που απαιτεί μεγάλες υποδομές. Χρειάζεται κυρίως γνώση, ενημέρωση και ευαισθησία», τονίζει.

Ιστορικό ρεκόρ για τη Σκιάθο - Νωρίτερα από ποτέ η έναρξη της τουριστικής σεζόν

Την ίδια ώρα, η Σκιάθος καταγράφει και ένα ιστορικό ρεκόρ στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, καθώς η πρώτη πτήση της σεζόν αναμένεται ήδη από τις 29 Μαρτίου από το Μπρίστολ, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Πρόκειται για την πιο πρώιμη έναρξη τουριστικής περιόδου που έχει καταγραφεί στο νησί

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Σκιάθου στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του Δήμου για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μια προσπάθεια που στηρίζεται και από πόρους του Δήμου.

«Για πολλά χρόνια η σεζόν ξεκινούσε στις αρχές Μαΐου και ολοκληρωνόταν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στόχος μας ήταν να ανοίξει νωρίτερα και να κρατήσει περισσότερο, κάτι που πλέον αρχίζει να συμβαίνει», σημειώνει.

Συνολικά για το 2026 προγραμματίζονται περίπου 2.800 πτήσεις, που θα συνδέουν το νησί με 17 χώρες, ενώ η τελευταία πτήση της σεζόν αναμένεται στις 27 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, νέες αγορές εντάσσονται στο πρόγραμμα πτήσεων. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Μονάχου, το οποίο θα συνδεθεί για πρώτη φορά απευθείας με τη Σκιάθο από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Οκτωβρίου.

«Βλέπουμε πλέον ότι και οι τοπικές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται. Ξενοδοχεία και εστιατόρια ανοίγουν νωρίτερα και κλείνουν αργότερα, κάτι που δείχνει ότι η επιμήκυνση της σεζόν αρχίζει να αποδίδει», υπογραμμίζει ο κ. Τζούμας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ