Μεσολόγγι: Διαδρομές στη φύση και την ιστορία

Χτισμένο σε χερσόνησο ανάμεσα στην ομώνυμη λιμνοθάλασσα και σε αυτήν της Κλείσοβας, στις εκβολές του Εύηνου και του Αχελώου, το Μεσολόγγι είναι ένας προορισμός που προσφέρει στον επισκέπτη μοναδικές εμπειρίες μέσα από έναν συνδυασμό απλότητας, φυσικής ομορφιάς και ιστορίας.

Η επικρατέστερη εκδοχή αναφέρει ότι το όνομα της πόλης προέρχεται από τον συνδυασμό των ιταλικών λέξεων mezzo και langhi (Mezzolanghi), που σημαίνει «μέσον λιμνών» ή messo langhi (Messolanghi), δηλαδή «τόπος εν μέσω λιμνών».

Η φημισμένη λιμνοθάλασσα με τις γραφικές «πελάδες» της - τα μικρά ξύλινα σπιτάκια που μοιάζουν να επιπλέουν στο νερό - και τα αμέτρητα είδη πουλιών αποτελεί περιβαλλοντικό πάρκο και οικοσύστημα. Μια βόλτα σε αυτό το μαγευτικό μέρος της Δυτικής Ελλάδας θα σας ταξιδέψει στην ιστορία και θα σας προσφέρει εικόνες μοναδικής ομορφιάς όλες τις εποχές.

