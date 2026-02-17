Warner Bros: Προθεσμία μίας εβδομάδας στην Paramount για να υποβάλει καλύτερη προσφορά

Προθεσμία έως 23 Φεβρουαρίου για να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά την οποία η Netflix έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης.

«Παράθυρο» μίας εβδομάδας στην Paramount προκειμένου να υποβάλει την «καλύτερη και οριστική προσφορά της» ή διαφορετικά να εγκαταλείψει τις προσπάθειες εξαγοράς, έδωσε η Warner Bros με την άδεια της Netflix.

Σύμφωνα με το Reuters, η Paramount πρόσφερε ανεπίσημα ακόμη υψηλότερη τιμή στα 31 δολάρια ανά μετοχή για να προσελκύσει το διοικητικό συμβούλιο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πλέον, διαθέτει προθεσμία έως 23 Φεβρουαρίου για να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά την οποία η Netflix έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης. Έτσι, η απόφαση αυτή ενδεχομένως να πυροδοτήσει έναν ακόμα γύρο ανταγωνιστικών προσφορών μεταξύ των δύο υποψήφιων αγοραστών.

Υπενθυμίζεται, ότι επί του παρόντος η Warner Bros διαθέτει μία ενεργή συμφωνία με την Netflix για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο αλλά και την πλατφόρμα streaming HBO Max έναντι 27,5 δολαρίων ανά μετοχή σε μία συμφωνία 82,7 δισ. δολαρίων. Την περασμένη εβδομάδα, η Paramount υπέβαλε ανταγωνιστική πρόταση προσθέτοντας επιπλέον μετρητά και ανεβάζοντας το τίμημα στα 30 δολάρια ανά μετοχή αποτιμώντας την συμφωνία στα 108,4 δισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

«Το διοικητικό μας συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ότι η πρότασή σας είναι εύλογα πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή που θα είναι ανώτερη από τη συγχώνευση με τη Netflix», ανέφεραν ο πρόεδρος της Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr. και ο διευθύνων σύμβουλος, David Zaslav, σε επιστολή που έστειλαν την Τρίτη στο διοικητικό συμβούλιο της Paramount.

«Συνεχίζουμε να συνιστούμε και να παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη συναλλαγή μας με τη Netflix», ανέφεραν.

Η Warner Bros, η οποία έχει απορρίψει επανειλημμένα τις προσφορές της Paramount για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, προχωρά σε ψηφοφορία για την προσφορά της Netflix. Στις 20 Μαρτίου οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για τη συγχώνευση με τη Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την απόσχιση της Discovery Global, που περιλαμβάνουν τα CNN, TLC, Food Network και HGTV, σε μια ξεχωριστή εισηγμένη.

Η Discovery Global θα μπορούσε να αποφέρει μεταξύ 1,33 και 6,86 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Warner Bros.