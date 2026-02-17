Ισπανία: Στο στόχαστρο X, Meta και TikTok για εικόνες ΑΙ με παιδιά

Η Ισπανία δεν είναι η μοναδική χώρα που ερευνά το σεξουαλικό περιεχόμενο, το οποίο δημιουργείται από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok της X του 'Ελον Μασκ.

Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης X, Meta και TikTok επειδή φέρεται ότι διασπείρουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργούνται ή καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ/AI), ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η ανακοίνωση γίνεται την ώρα που ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές στρέφονται εναντίον των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας με το αιτιολογικό ότι η παρουσία κακοποιητικών πρακτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες- από αντιανταγωνιστική συμπεριφορά στην ψηφιακή διαφήμιση μέχρι σκόπιμη σχεδίαση εθιστικών χαρακτηριστικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τρεις εταιρείες που κατονομάζονται από τον Σάντσεθ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες να απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν. «Αυτές οι πλατφόρμες υπονομεύουν την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών μας. Το κράτος δεν μπορεί να το επιτρέψει. Η ασυλία αυτών των γιγάντων πρέπει να σταματήσει» έγραψε ο Σάντσεθ στο Χ.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές «να ερευνήσουν τα αδικήματα που οι X, Meta και TikTok πιθανόν να διαπράττουν μέσω της δημιουργίας και της διασποράς παιδικής πορνογραφίας με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης». Η Ισπανία δεν είναι η μοναδική χώρα που ερευνά το σεξουαλικό περιεχόμενο, το οποίο δημιουργείται από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok της X του 'Ελον Μασκ.

Άλλες κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει έρευνες, έχουν επιβάλει απαγορεύσεις ή έχουν ζητήσει περιφρούρηση σε μια αυξανόμενη παγκόσμια προσπάθεια πάταξης του παράνομου υλικού. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Σάντσεθ ανακοίνωσε αρκετά μέτρα που στοχεύουν στην πάταξη της διαδικτυακής κακοποίησης παιδιών, περιλαμβανομένης μια προταθείσας απαγόρευσης στην πρόσβαση σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών.

Την ίδια ημέρα, η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του Χ και εισαγγελείς κάλεσαν τον δισεκατομμυριούχο να απαντήσει στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας εν μέσω αυξανόμενων ελέγχων στις πλατφόρμες από τις αρχές ανά την Ευρώπη. Τον Νοέμβριο ο Σάντσεθ δήλωσε ότι το κοινοβούλιο της Ισπανίας θα ερευνήσει τη Meta για πιθανές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των χρηστών του Facebook και του Instagram.

Στο μεταξύ, η αρχή προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) ανακοίνωσε ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το Grok για τη δημιουργία και τη δημοσίευση σεξουαλικού περιεχομένου deepfake φωτογραφιών και βίντεο, ακόμη και παιδιών. Στόχος της έρευνας που διεξάγεται εξ ονόματος της ΕΕ, να καθοριστεί αν το Χ σέβεται τις υποχρεώσεις του βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας των δεδομένων (GDPR) όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με τη δημιουργία και τη δημοσίευση εικόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ