Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο

Η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, απέδειξε ότι η χώρα μας μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Με το παρόν νομοσχέδιο εισάγονται οι εξής μεταρρυθμίσεις:

Δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους εκτός επικρατείας εκλογείς.

Ορισμός διακριτής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες.

Η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, απέδειξε ότι η χώρα μας μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την πατρίδα.

Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εκτός επικρατείας εκλογείς, στις εθνικές εκλογές του 2027, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος. Επισημαίνεται ότι η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού. Σημειώνεται ότι η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού υπολογίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, έρχεται σε συνέχεια διαλόγου με τα κόμματα και κατόπιν τριών συνεδριάσεων της άτυπης διακομματικής επιτροπής.

Η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13.00. Το νομοσχέδιο εκτιμάται ότι θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.