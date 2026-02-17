Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα.

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας για τη μήνυση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας», Στέφανος Κασσελάκης, σχετικά με τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης (άρθρα 361 και 362 του ΠΚ).

Η υπόθεση αφορά όσα είχε αναφέρει τον Ιούλιο του 2025 σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση εις βάρος του.

Ο κ. Μαρκόπουλος κατέθεσε εξασέλιδο υπόμνημα, αναφέροντας ότι εξακολουθεί να εμμένει σε όσα ανάφερε για τον κ. Κασσελάκη, δήλωσε πως «επιθυμώ να αρθεί η ασυλία μου, παρά ότι είναι παραπάνω από σαφές ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική σκοπιμότητα και προσπάθεια περιορισμού της πολιτικής μου κριτικής προς το πρόσωπο του κ. Κασσελάκη και αυτό διότι σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κυρίου Κασσελάκη πριμοδοτούν την αντιπολιτική, δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας έναντι αυτών».

Χθες ο κ. Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στο Χ, είχε απευθυνθεί στον βουλευτή της ΝΔ σημειώνοντας: «Αν πιστεύετε όσα είπατε συναινέστε οικειοθελώς στην άρση της ασυλίας σας».

Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ