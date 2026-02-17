Οικονομία | Ελλάδα

ECOFIN: Εγκρίθηκε επίσημα το αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας στο πλαίσιο του SAFE

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ECOFIN: Εγκρίθηκε επίσημα το αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας στο πλαίσιο του SAFE
Μαζί εγκρίθηκαν και οι προτάσεις άλλων 7 χωρών: της Ιταλίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας.

Την επίσημη έγκριση του ECOFIN έλαβε σήμερα το αμυντικό πλάνο της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Μαζί εγκρίθηκαν και οι προτάσεις άλλων 7 χωρών: της Ιταλίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας.

Υπενθυμίζεται τα οκτώ σχέδια είχαν εγκριθεί πρώτα από την Κομισιόν. Η απόφαση ακολούθησε μια αυστηρή αξιολόγηση των «Εθνικών Επενδυτικών Σχεδίων Άμυνας» των χωρών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE) και άνοιξε την πόρτα για την αποδέσμευση του πρώτου κύματος μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού κόστους, επιτρέποντας σε αυτά τα έθνη να αυξήσουν επειγόντως τη στρατιωτική τους ετοιμότητα και να αποκτήσουν τον απαραίτητο σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εθνικό πλεονέκτημα η πολιτική σταθερότητα λέει ο Κυριάκος - Απάντηση Αλέξη - Μόνος πια ο Δουδωνής στη Λέσβο αλλά που θα πάει η έδρα;

Άνοιξε το πρώτο κατάστημα Arket στην Ελλάδα - Πού βρίσκεται

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι κωδικοί - παγίδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

tags:
Safe
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider