Τουρισμός: Oι στρατηγικές προτεραιότητες του 2026, η Λευκή Βίβλος και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Τα έργα που σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν το 2025 περνούν στη φάση της απόδοσης, ενώ η Λευκή Βίβλος καλείται να δώσει βιώσιμο πρόσημο στην ανάπτυξη του κλάδου.

Με ένα χαρτοφυλάκιο έργων που ξεκίνησαν το 2025 και περνούν σε φάση ωρίμανσης και εφαρμογής από το 2026 κι έπειτα, το Υπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να κεφαλαιοποίησει την ισχυρή πορεία του ελληνικού τουρισμού, προσθέτοντας της ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο πρόσημο.

Παρότι το τρέχον έτος δεν σηματοδοτεί την εκκίνηση πλήθους νέων παρεμβάσεων, είναι η χρονιά κατά την οποία κρίσιμα έργα θα πρέπει να αρχίσουν να παράγουν πολιτικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, διοικούνται και εξελίσσονται οι ελληνικοί προορισμοί, όπως προκύπτει και από το Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Η βιωσιμότητα και στις ειδικές μορφές τουρισμού

Στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκονται τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που μπαίνουν σε φάση ουσιαστικής λειτουργίας: οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών (DMMOs) σε 18 Περιφέρειες και Δήμους, το Εθνικό και τα 13 Περιφερειακά Παρατηρητήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και οι πιλοτικοί Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί. Πρόκειται για παρεμβάσεις που μετακινούν το κέντρο βάρους από την προβολή στην οργανωμένη διαχείριση, με εργαλεία δεδομένων, φέρουσας ικανότητας και βιωσιμότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν επίσης οι ειδικές μορφές τουρισμού που «τρέχουν» με ορίζοντα 2026 και μετά: ορεινός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας, καταδυτικός και θαλάσσιος τουρισμός, αλλά και οι παρεμβάσεις σε τουριστικούς λιμένες και προσβάσιμες παραλίες. Να θυμίσουμε ότι στον ορεινό τουρισμό, έξι επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη για χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια ενώ στην περίπτωση του τουρισμού υγείας και ευεξίας, προχωρά η αναβάθμιση ιαματικών εγκαταστάσεων μέσω 9 επενδυτικών σχεδίων καθώς και η εκπόνηση στρατηγικής για τον τουρισμό τρίτης ηλικίας.

Στην περίπτωση του αγροτουρισμού και της γαστρονομίας έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αγοράς και η στρατηγική για τη δημιουργία Εθνικού Destination Marketing Organisation, ενώ προκηρύχθηκε η διακήρυξη για τις ενέργειες προώθησης και προβολής του εν λόγω Οργανισμού. Παράλληλα για τους τουριστικούς λιμένες, έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός των μελετών ωρίμανσης τουριστικών λιμένων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλοποίηση 30 σχετικών επενδυτικών σχεδίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται και τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν για τη δημιουργία προσβάσιμων παραλιών και για την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού (καταδυτικά πάρκα, ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα και καταδυτικά κέντρα). που θα αξιολογεί τις τάσεις και τη συμβολή

της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία

Με όλα τα παραπάνω, το Υπουργείο τονίζει ότι επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διπλό στοίχημα: τη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης σε ώριμους προορισμούς και την ενεργοποίηση περιοχών με χαμηλή τουριστική δραστηριότητα. Στοίχημα που θα κρίνει άλλωστε και την ικανότητα της χώρας όχι απλά να διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει τα ρεκόρ που καταγράφει ο κλάδος τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ

Παράλληλα, το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ. Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει από την Philoxenia 2025, o γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2026. Στόχος αυτού είναι η ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού brand και η προσφορά νέων δυνατοτήτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επί της ουσίας, το έργο με προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει η «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES» προβλέπει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα αποτελέσει ενιαία πύλη για την έμπνευση, την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει καταγραφή όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων ανά προορισμό, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοθέατων, παραλιών και μουσείων, προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και ενοποίηση δεδομένων σε ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Ξεχωριστό έργο αφορά στην ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του ΕΟΤ, στη δημιουργία ψηφιακών θεματικών διαδρομών και στην ανάπτυξη καινοτόμου ΑΙ συστήματος δεύτερης γενιάς, που θα προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε ταξιδιώτη.

Η Λευκή Βίβλος Τουριστικού Μετασχηματισμού

Κομβικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής των επόμενων ετών αποτελεί η Λευκή Βίβλος Τουριστικού Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης, ένα έργο στρατηγικού σχεδιασμού που φιλοδοξεί να καθορίσει τις επιλογές της χώρας έως και το 2035. Να θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός για το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί και το Υπουργείο Τουρισμού κατακύρωσε το έργο στην ένωση εταιρειών DIADIKASIA Business Consulting, CHOOSE και TOPOSOPHY, έναντι προσφοράς ύψους 712.497,50 ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο οι ανάδοχοι έχουν αναλάβει να παράξουν μια εκτενή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού για την περίοδο έως και το 2035, εξετάζοντας τόσο τη σημερινή όσο και την προσδοκώμενη τουριστική ζήτηση και προσφορά. Παράλληλα, βάσει των προδιαγραφών του διαγωνισμού θα πρέπει να αποτυπώσουν στην Λευκή Βίβλο τις διεθνείς τάσεις, την εξέλιξη του ανταγωνισμού, αλλά και τις αναδυόμενες αγορές-στόχους, ώστε η χώρα να τοποθετηθεί στρατηγικά στο παγκόσμιο τουριστικό περιβάλλον της επόμενης δεκαετίας.

Παράλληλα προβλέπονται και μελέτες εξειδίκευσης της προαναφερθείσας στρατηγικής, ώστε ο γενικός σχεδιασμός να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα προβλέπεται η εκπόνηση μελετών διαχείρισης επαυξημένης ζήτησης σε πέντε δημοφιλείς προορισμούς, καθώς και μελετών ολοκληρωμένης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης σε πέντε περιοχές χαμηλής τουριστικής δραστηριότητας. Ξεχωριστό σκέλος της Βίβλου θα αφορά στην αγορά εργασίας στον τουρισμό, η οποία αποτελεί κι έναν αστερίσκο για την ανάπτυξη του κλάδου στο μέλλον, με ανάλυση δεξιοτήτων, αναγκών και νέων επαγγελματικών προφίλ.

Οι προτεινόμενοι πυλώνες της Λευκής Βίβλου αναμένεται να εστιάσουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη νέων και σύγχρονων τουριστικών προϊόντων, στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την εμπειρία του επισκέπτη, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη συστηματική αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή της στρατηγικής, με κατάρτιση σχεδίου υλοποίησης, οδικού χάρτη και πλάνου επικοινωνίας, ώστε η Λευκή Βίβλος να μην παραμείνει ένα θεωρητικό κείμενο αλλά να μετατραπεί σε λειτουργικό εργαλείο πολιτικής.

Το έδαφος για αυτή τη στρατηγική είχε ήδη προετοιμαστεί το 2025, έτος κατά το οποίο ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Να θυμίσουμε ενδεικτικά ότι με τον ν. 5170/2025 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο περιβαλλοντικής κατάταξης των καταλυμάτων, ρυθμίστηκε η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης ενώ απλοποιήθηκαν και οι διαδικασίες ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων και μπήκαν στο επίκεντρο και κάποιες υποδομές, όπως τουριστικοί λιμένες και χιονοδρομικά κέντρα.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, με προγράμματα upskilling και reskilling για περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους, νέο κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών και θεσμική αναβάθμιση του επαγγέλματος.