Τουρισμός: Έκλεισε η ψαλίδα της μέσης δαπάνης τον Οκτώβριο - Οι αγορές που έφεραν τα έσοδα

Πώς κινήθηκε η μέση δαπάνη τον Οκτώβριο. Οι αγορές που στήριξαν την άνοδο εσόδων και αφίξεων και τα πρώτα σημάδια κόπωσης από ΗΠΑ και Γαλλία.

Την θετική του δυναμική διατήρησε ο ελληνικός τουρισμός και τον Οκτώβριο του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε μία από τις ισχυρότερες των τελευταίων ετών και ότι η επέκταση της σεζόν προς τα άκρα, σταδιακά επιτυγχάνεται. Τόσο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις όσο και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου της ΤτΕ, με συγκεκριμένες αγορές να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

Βασικό χαρακτηριστικό του μήνα ήταν η αύξηση των εσόδων η οποία έφτασε το 8,2% ξεπερνώντας την άνοδο των αφίξεων, 7,2%, υποδηλώνοντας αφενός διεύρυνση του όγκου επισκεπτών και αφετέρου μικρή ενίσχυση της μέσης δαπάνης σε μια χρονιά με έντονες διακυμάνσεις.

Σημειωτέον ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι εμφάνισε θεαματική άνοδο τους δυνατούς μήνες της χρονιάς - Απρίλιος 10,6%, Μάιος 21,1%, Ιούνιος 10,2% και Ιούλιος 7,2%. Έκτοτε βέβαια, φάνηκε να συρρικνώνεται με την άνοδο να περιορίζεται στο 1,7% τον Αύγουστο, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των πρώτων μηνών του έτους (τον Φεβρουάριο εμφάνισε αύξηση 1,2% και τον Ιανουάριο 1,7%). Τον Σεπτέμβριο δε, η εικόνα αντιστράφηκε με την μέση δαπάνη να περιορίζεται στο -7,8% ενώ τον Οκτώβριο επέστρεψε σε θετικό έδαφος, όντας αυξημένη κατά 0,4 έναντι της περσινής χρονιάς (2024).

Οι αγορές που «έφεραν» τα έσοδα

Δεδομένης της ανόδου της μέσης δαπάνης οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του Οκτωβρίου διαμορφώθηκαν στα 2.252,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2.082,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, εμφανίζοντας άνοδο 8,2% και στηρίζομενα από παραδοσιακές αγορές τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Στις βασικές αγορές τροφοδότες περιλαμβάνεται η Γερμανία, οι εισπράξεις από την οποία αυξήθηκαν κατά 9,8% και διαμορφώθηκαν στα 495,4 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης η οποία έφτασε το 9%. Την γερμανική αγορά, που είχε την μεγαλύτερη συνεισφορά σε απόλυτους αριθμούς, ακολούθησε η Βρετανική με τις εισπράξεις να καταγράφουν την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο τον Οκτώβριο. Ειδικότερα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 42,9% φτάνοντας 453,7 εκατ. ευρώ, παρότι μάλιστα οι επισκέπτες ήταν αυξημένοι κατά 24,3%, φτάνοντας τις 628 χιλ., 200 περίπου χιλιάδες λιγότεροι από τους Γερμανούς. Ανοδικά κινήθηκαν εισπράξεις και αφίξεις και από την γειτονική Ιταλία. Συγκεκριμένα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 77,6 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο κατά 31,7% με την ταξιδιωτική κίνηση να αυξάνει κατά 25,4% και να διαμορφώνεται κατά 147,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Στον αντίποδα οι ΗΠΑ ήταν μεταξύ των αγορών που εμφάνισαν αρνητικό πρόσημο. Συγκεκριμένα η ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 24,1% σε 124,9 χιλ. ταξιδιώτες και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 15,5% φτάνοντας τα 144,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και από τους Γάλλους επισκέπτες της χώρας οι οποίοι έφτασαν τις 165,9 χιλ. Ταξιδιώτες - μειωμένοι κατά 14% σε σχέση με πέρυσι και εισέφεραν 93,6 εκατ. ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις, 15,3% λιγότερες έναντι του 2024.

Σε απόλυτους αριθμούς βέβαια την μεγαλύτερη συνεισφορά είχε η γερμανική και η βρετανική αγορά με την γαλλική να προηγείται της ιταλικής και της αμερικανικής από άποψη αριθμού ταξιδιωτών. Από άποψη εισπράξεων οι ΗΠΑ παρέμειναν στην τρίτη θέση, χάρη στην υψηλότερη μέση δαπάνη που εμφανίζουν παραδοσιακά, με την Γαλλία και την Ιταλία να κλείνουν την «χρυσή» πεντάδα.

Ρίχνουν ρυθμούς αμερικανική και γαλλική αγορά

Σε επίπεδο δεκαμήνου δε (Ιανουάριος - Οκτώβριος) προκύπτει ότι γερμανική και βρετανική αγορά παραμένουν οι βασικοί πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, με την γαλλική και την αμερικανική αγορά να κινούνται μεν ανοδικά, αλλά να ρίχνουν ρυθμούς έναντι της θεαματικής ανόδου των προηγούμενων ετών.

Για την ακρίβεια οι Γερμανοί ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν την χώρα μας φέτος ανήλθαν σε 5.654,2 χιλ. εμφανίζοντας άνοδο 8,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε τους 4.684,4 χιλ. ταξιδιώτες, αυξανόμενη κατά 6,6%.

Υψηλότερο ρυθμό ανόδου - 8,2% - εμφάνισαν οι ταξιδιώτες από την Ιταλία, οι οποίοι όμως έφτασαν τις 2.095,6 χιλ. ενώ μόλις 2% αυξήθηκε η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, με τους επισκέπτες να φτάνουν τις 1.397,4 χιλ. Τέλος αρνητικό πρόσημο εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Γαλλία, με την χώρα μας να υποδέχεται 1.874,9 χιλ. ταξιδιώτες, 2% λιγότερους έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2024.

Η εικόνα των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο δεκάμηνο

Στην περίπτωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων του πρώτου δεκαμήνου, αυτές από την Γερμανία, παρότι αυξήθηκαν οριακά φέτος (0,5%), παρέμειναν στην πρώτη θέση φτάνοντας τα 3.610,8 εκατ. ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου Οκτωβρίου. Ακολούθησαν στην δεύτερη θέση οι Βρετανοί, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις των οποίων έφτασαν 3.551,7 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μάλιστα την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, 15,1%.

Άνοδο 8,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ φτάνοντας στα 1.543,9 εκατ. ευρώ ενώ κατά 8,1% ενισχύθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ιταλία οι οποίες όμως ήταν μόλις 1.274,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες από αυτές των Γάλλων τουριστών (1.285,6 εκατ. ευρώ με άνοδο κατά 5,3%).

