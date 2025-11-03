Ποιες είναι 12 από τις ωραιότερες και πιο ιστορικές πλατείες του κόσμου

Ιστορικές, εμβληματικές, κοσμοπολίτικες, αχανείς...
Γεμάτες σπουδαία μνημεία και αρχιτεκτονικούς θησαυρούς, αλλά και διάσημα εστιατόρια και καφέ, οι πλατείες αυτές είναι το σημείο όπου η Ιστορία συναντά την ενέργεια της πόλης.
Γεμάτες σπουδαία μνημεία και αρχιτεκτονικούς θησαυρούς, αλλά και διάσημα εστιατόρια και καφέ, οι πλατείες αυτές είναι το σημείο όπου η Ιστορία συναντά την ενέργεια της πόλης.
Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.