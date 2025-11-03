Τουρισμός

Ποιες είναι 12 από τις ωραιότερες και πιο ιστορικές πλατείες του κόσμου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ποιες είναι 12 από τις ωραιότερες και πιο ιστορικές πλατείες του κόσμου
Ιστορικές, εμβληματικές, κοσμοπολίτικες, αχανείς...

Γεμάτες σπουδαία μνημεία και αρχιτεκτονικούς θησαυρούς, αλλά και διάσημα εστιατόρια και καφέ, οι πλατείες αυτές είναι το σημείο όπου η Ιστορία συναντά την ενέργεια της πόλης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Δείτε τι θα πληρώσετε

Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Στο «ράφι» μέχρι νεωτέρας το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

Από τον Αργυρό στα ενεργειακά η Κίμπερλι - Η χαμένη μάχη των ΕΛΤΑ - ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα - Έσκασε το Κύμα

tags:
Εστίαση
Εστιατόριο
Καφές
Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι
Οργανωμένα ταξίδια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider