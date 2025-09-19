Αυξημένη η ζήτηση για πολυτελείς διακοπές στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι

Τι δείχνουν τα στοιχεία του tour operator Dertour για τις προτιμήσεις των φετινών ταξιδιωτών. Οι επιδόσεις των all inclusive και οι τάσεις.

Έμφαση στις πολυτελείς διακοπές σε Ελλάδα και αλλού φάνηκε να δίνουν οι τουρίστες το φετινό καλοκαίρι με τους tour operators να επισημαίνουν ότι ο αριθμός των πελατών που προτίμησαν το luxury και το all inclusive ήταν αυξημένος.

Πρωτιά της Ελλάδας στις πολυτελείς διακοπές

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει η Dertour, ο δεύτερος μεγαλύτερος τουρ οπερέιτορ της Γερμανίας, βάσει των οποίων η αύξηση της ζήτησης για την Ελλάδα έφτασε φέτος στο 21%, σε σχέση με πέρυσι, με την χώρα μας να βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση. Κατά πόδας στην κατάταξη των δημοφιλέστερων προορισμών πολυτελών ταξιδιών ακολούθησε η Ισπανία και η Γερμανία, με τη δεύτερη ωστόσο να παρουσιάζει αύξηση 30% επιβεβαιώνοντας την στροφή των τουριστών σε χώρες με ηπιότερα καλοκαίρια.

Παρά την πρωτιά της Ελλάδας η άνοδος της ζήτησης για πολυτελείς διακοπές το φετινό καλοκαίρι (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) ήταν γενικότερη και έφτασε το 15% σύμφωνα με τα στοιχεία του γερμανικού tour operator που διαχειρίζεται τις Dertour, ITS, Meiers Weltreisen και Travelix Last Minute.

Η άνοδος των πεντάστερων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επενδύει στον πολυτελή τουρισμό με τις πεντάστερες και τετράστερες μονάδες να αυξάνουν σε σχέση με αυτές των λιγότερων αστεριών.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), το 2024 στο σύνολο της Επικράτειας υπήρχαν 10.104 μονάδες, 1% περισσότερες έναντι του 2023. Η κατηγορία των 5* ήταν ωστόσο αυτή με την μεγαλύτερη αύξηση, +5,4%. Συνολικά για το 2024 καταγράφηκαν 835 μονάδες από τις 792 του 2023. Αντίστοιχα στην κατηγορία των 4* ο αριθμός των μονάδων διαμορφώθηκε πέρυσι στις 1.898, 50 περισσότερες έναντι του 2023 (+3%), όταν σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφηκε μείωση από άποψη δωματίων.

Οι επιδόσεις των all inclusive

Σε επίπεδα ρεκόρ δε, έφτασε και η ζήτηση για τα all inclusive με τον tour operator να επισημαίνει ότι οι μισοί και πλέον πελάτες της - συγκεκριμένα το 57% - προτίμησαν διατροφή all inclusive, ποσοστό αυξημένο κατά 2 ποσοσταίες μονάδες έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024.

Στην περίπτωση του all inclusive ωστόσο, τα ηνία της ζήτησης κρατά ο προορισμός της Τουρκίας, με την δημοφιλία της να φτάνει στο 23%, και την Ελλάδα και την Ισπανία να ακολουθούν. Όσο για την Γερμανία που κέρδισε στην πολυτέλεια, στην περίπτωση των all inclusive αποκλείστηκε από την κορυφαία τετράδα των προορισμών της Detour από την Αίγυπτο. Παρότι βέβαια το μερίδιο της την τοποθέτησε στην πέμπτη θέση, η ζήτηση ήταν αυξημένη κατά 23% και σε αυτή την κατηγορία.

Τα κριτήρια επιλογής και οι άλλες τάσεις των φετινών τουριστών

Κριτήριο επιλογής μεταξύ των πολυτελών προορισμών αποτέλεσαν η ιδιωτικότητα, το ντιζάιν, η αυθεντικότητα και η αειφορία.

Όσο για το παράθυρο των κρατήσεων, το μεγαλύτερο μέρος επέλεξε τις διακοπές του ήδη από τον Ιανουάριο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το φετινό καλοκαίρι οι ταξιδιώτες δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μακρινούς προορισμούς, με μόνο το 11% να επιλέγει αυτή την απόδραση. Το ποσοστό μάλιστα ήταν οριακά μικρότερο, κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, έναντι του αντίστοιχου περσινού.