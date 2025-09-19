Υπ. Τουρισμού: Ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική του

Στην ολιστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας εστιάζει η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ισόρροπη κατανομή της ταξιδιωτικής κίνησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Στην ολιστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας εστιάζει η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ισόρροπη κατανομή της ταξιδιωτικής κίνησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής τού Υπουργείου, με στόχο τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.

Το Υπουργείο Τουρισμού επισημαίνει πως «τα πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι η ποιοτική αναβάθμιση υπερισχύει της ποσοτικής διεύρυνσης» και προσθέτει:

«Η σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων, σε αντιδιαστολή με τον αριθμό των αφίξεων, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Η αυξημένη δαπάνη ανά επισκέπτη ενισχύει την ανθεκτικότητα του τομέα, μειώνει την εξάρτηση από τον όγκο των αφίξεων και δημιουργεί στέρεες βάσεις για την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας.

Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει την ανθεκτικότητά του και τη δυναμική του. Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού ενισχύει την πεποίθηση ότι ο τουρισμός αποτελεί καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης και έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας».

Βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε σήμερα (19/9/2025) η ΤτΕ:

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως των ισοζυγίων πρωτογενών εισοδημάτων, υπηρεσιών και αγαθών.

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη τη μείωση των εισαγωγών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,0%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, τα παραπάνω αποτελούν ιστορικό ρεκόρ αφού στο επτάμηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος 2025) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 12,2 δισ. ευρώ και σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.