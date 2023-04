Στο ραντάρ της κρουαζιέρας πολυτελείας τα μικρά νησιά - Ο θετικός αντίκτυπος και οι προκλήσεις

Πόσα αφήνουν οι επισκέπτες κρουαζιέρας - Οι προκλήσεις στην μετά covid εποχή.

Μοναδικές ανθρώπινες και βιώσιμες εμπειρίες σε μικρότερα νησιά, που θεωρούνται «κρυμμένα πετράδια», αναζητούν όλο και περισσότεροι πιστοί της κρουαζιέρας πολυτελείας. Η νέα τάση μάλιστα, θα μπορούσε να ευνοήσει και τα μικρότερα ελληνικά νησιά, δεδομένου του αντίκτυπου της κρουαζιέρας εν γένει, αν βέβαια λυθούν τα προσκόμματα που παρουσιάζονται σήμερα.

Τα παραπάνω ήταν τα συμπεράσματα, από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν την δεύτερη ημέρα του 7ου Posidonia Sea Tourism Forum, που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια όπως επισημάνθηκε, οι εταιρείες κρουαζιέρας πολυτελείας πέρα από τα mainstream λιμάνια στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε μικρότερους, εναλλακτικούς προορισμούς.

«Το να πηγαίνεις σε σπίτια ντόπιων ή να περνάς χρόνο με έναν τοπικό σεφ είναι μόνο μερικά παραδείγματα αυτής της τάσης», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος, Διευθυντής Επικοινωνία & PR της Variety Cruises. Σύμφωνα με τον ίδιο η εταιρεία έχει ήδη λανσάρει ένα σχετικό προϊόν ονόματι «Ανεξερεύνητη Ελλάδα», που αφορά επίσκεψη στην Ικαρία και την Αμοργό με σκάφη 50 επισκεπτών, το οποίο και αποτελεί πλέον το best seller της.

Την άποψη ότι οι μικρότερες ομαδικές εκδρομές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς ασπάστηκε και ο Michele Bosco, Διευθυντή Shore Excursions και Operations για Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή της Princess Cruises. «Ξεναγήσεις πέρα από τα συνηθισμένα, όπως περιηγήσεις με φαγητό και ποτό σε τοπικούς μη τουριστικούς χώρους ή γαστρονομικές περιηγήσεις όπου ο σεφ του πλοίου οδηγεί τους επισκέπτες στην τοπική αγορά για να επιλέξουν τα φρέσκα προϊόντα για το δείπνο τους ή να μαγειρέψουν μαζί τους, είναι κάποιες από αυτές. Το «Γνώρισε την Οικογένεια της Φάρμας» (Meet the Family of the farm) εξελίσσεται επίσης σε τάση όταν πρόκειται για προϊόντα κρουαζιέρας πολυτελείας», επεσήμανε .

Ο οικονομικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας

Το γεγονός θα μπορούσε να αποδειχθεί ευνοϊκό για τους μικρότερους προορισμούς αν σκεφτεί κανείς τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του κλάδου στους μεγαλύτερους.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της έκθεσης, για την επίδραση της κρουαζιέρας στην Θεσσαλονίκη από τον Θάνο Πάλλη, Καθηγητή στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, οι δαπάνες ανά επιβάτη κρουαζιέρας στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε €54,5. Πλέον αυτών οι επιβάτες δαπανούν κατά τη διάρκεια των οργανωμένων εκδρομών €15,1 επιπλέον, όταν οι

δαπάνες αγοράς εκδρομής ανέρχονται στα €98,8.

Πέρα από τα παραπάνω βέβαια, στα οφέλη έκαστου προορισμού θα πρέπει να προστεθούν και οι σημαντικές δαπάνες των πληρωμάτων, οι οποίες ανέρχονται σε €105,4 ανά μέλος.

Οι προαναφερθείσες δαπάνες δε, αυξάνονται κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την περαιτέρω παραμονή των επιβατών στην πόλη, ή την αύξηση όσων επιλέγουν εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η κρουαζιέρα μειώνει και την εποχικότητα του κλάδου, ευνοώντας τα έσοδα κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Απριλίου. Βάσει της έρευνας και συνυπολογίζοντας τα έσοδα των ναυτιλιακών πρακτόρων και τα λιμενικά τέλη από τις

χειμερινές κρουαζιέρες της περιόδου μεταξύ Νοεμβρίου - Απριλίου οι άμεσες θετικές επιπτώσεις από τις χειμερινές κρουαζιέρες εκτιμήθηκαν σε €798.000 ενώ οι έμμεσες σε €533.000, φτάνοντας συνολικά τα €1,33 εκ.

Σε όρους απασχόλησης, οι χειμερινές κρουαζιέρες επιτυγχάνουν να διατηρήσουν έως και 35 θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση.

Όσο για τις επιπτώσεις σε ετήσια βάση, κυμαίνονται μεταξύ €8,56 εκ. και €10,82 εκ. βάσει εναλλακτικών σεναρίων. Αναλυτικότερα οι άμεσες θετικές επιπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ €5,23 εκ. στο σενάριο βάσης και μπορούν να ανέλθουν έως €6,49 εκ. στο θετικό σενάριο. Αντίστοιχα οι έμμεσες θετικές επιπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ €3,43 εκ. στο σενάριο βάσης και €4,33 εκ. στο θετικό σενάριο, ανά έτος.

Οι προκλήσεις για την κρουαζιέρα

Βάσει των παραπάνω γίνεται εύλογα αντιληπτή η θετική επίδραση του κλάδου στην κοινωνικοοικονομική ζωή κάθε προορισμού, πόσω μάλλον για μικρούς προορισμούς που οι ευκαιρίες τουριστικής αξιοποίησης είναι πιο περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση βέβαια για να αξιοποιηθεί η ζήτηση και να αναπτυχθούν σχετικά προϊόντα τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους προορισμούς θα πρέπει να αρθούν οι προκλήσεις που προέκυψαν μετά τον covid.

Σε αυτές συγκαταλέγεται η κακή συντήρηση εγκαταστάσεων μετά την πανδημία, η οποία έχει οδηγήσει σε μειωμένη χωρητικότητα σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε μικρότερους προορισμούς, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε υψηλότερο κόστος για τους επισκέπτες αλλά και η έλλειψη διαθέσιμων εγκαταστάσεων όπως επεσήμανε η Agnes Brochet, Διευθύντρια Destination Research, Development & Planning της Silversea Cruises. «Στα μικρά νησιά δεν θα υπάρχουν επαρκείς χώροι ώστε όλοι οι επισκέπτες μας να εξασφαλίσουν μια θέση όταν είμαστε σε πλήρη δυναμικότητα, καθώς προσφέρουμε μία δωρεάν εκδρομή σε κάθε έναν από τους προορισμούς που επισκεπτόμαστε, επομένως η ζήτηση για εκδρομές στην ξηρά είναι μεγάλη και αυτή είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για τις δραστηριότητές μας στη στεριά».

Πρόκληση αποτελεί τέλος σύμφωνα με τα στελέχη της κρουαζιέρας και η πολιτική ελλιμενισμού στην Ελλάδα. «Η επανεξέταση της πολιτικής ελλιμενισμού στην Ελλάδα θα μας βοηθούσε να λύσουμε μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αποτυγχάνουμε να εξασφαλίσουμε θέση ακόμα και όταν έχουμε την αρχική επιβεβαίωση. Αυτό προκαλεί πολλών ειδών προβλήματα για την εταιρεία μας, τα οποία θα προτιμούσαμε να είχαμε αποφύγει. Η έλλειψη οδηγών μεταφοράς θέτει επίσης προβλήματα σε ορισμένους προορισμούς», επεσήμανε χαρακτηριστικά η Sacha Rougier, Επικεφαλής Σχεδιασμού Δρομολογίων και Εμπειριών Προορισμού της Explora Journeys.