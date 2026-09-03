Οι ΗΠΑ βύθισαν πλοίο ανεφοδιασμού για διακίνηση ναρκωτικών από τον Ισημερινό

Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας που ανακοινώνεται από την Ουάσιγκτον και το Κίτο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν και βύθισαν πλοίο που υποπτεύονται ότι ανεφοδίαζε με καύσιμα ταχύπλοα της συμμορίας Λος Τσονέρος, που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ισημερινό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σε συντονισμό με τις αρχές της χώρας αυτής.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας που ανακοινώνεται από την Ουάσιγκτον και το Κίτο εναντίον πλοίων που φέρονται να συνδέονταν με τη συμμορία αυτή στον Ειρηνικό ωκεανό.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα διεξάγει «πόλεμο» εναντίον περίπου είκοσι συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ουσιών, με υποστήριξη των ΗΠΑ. Έχει εντάξει τη χώρα των Άνδεων στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία κατά των καρτέλ που έχει ιδρύσει ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ.

Το σκάφος αποτελούσε «πλωτό σταθμό ανεφοδιασμού» με καύσιμα της συμμορίας Λος Τσονέρος, ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Παρέθεσε «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων στο οποίο εικονίζεται ελικόπτερο να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το πλοίο, κατόπιν ένστολοι να περνούν από το σκάφος σε άλλο, έπειτα σφοδρή έκρηξη.

Η SOUTHCOM πρόσθεσε ότι τα μέλη του πληρώματος του σκάφους που καταστράφηκε «παραδόθηκαν με ασφαλή τρόπο στις αρχές» του Ισημερινού. Αφού έλεγξαν το πλοίο «το βύθισαν», συμπλήρωσε.

Στο λιμεναρχείο στη Μάντα χθες πολλοί ζητούσαν πληροφορίες με συγγενείς τους, ψαράδες, λέγοντας πως έχασαν την επαφή μαζί τους.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους αυτούς, τα μέλη του πληρώματος τους είπαν πως είδαν ελικόπτερα και πολεμικά πλοία να πλησιάζουν.

«Πρόκειται για ψαράδες, υποφέρουν για να καλύπτουν τις ανάγκες των οικογενειών μας, των παιδιών μας. Θέλουμε απαντήσεις, θέλουμε νέα τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ολίβια Ολγκίν, αδελφή του καπετάνιου πλοίου.

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο αν οι άνθρωποι αυτοί και η SOUTHCOM αναφέρονται στο ίδιο πλοίο.

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτές χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Χθες, εκπρόσωπος της SOUTHCOM συνόψισε ότι έκτοτε έγιναν 68 αεροπορικά πλήγματα, με συνολικά 227 νεκρούς.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατήγγειλε τον Ιούλιο βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται από κοινού από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισημερινού στο έδαφος της λατινοαμερικάνικες χώρες.

Η ΜΚΟ τόνισε επίσης πως τρία πλεούμενα υπέστησαν επιθέσεις από αμερικανικές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών του Ισημερινού το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, με αποτέλεσμα να κηρυχτούν αγνοούμενοι οκτώ άνθρωποι, ενώ η Ουάσιγκτον αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

227 νεκροί σε πλήγματα κατά ταχυπλόων που μετέφεραν ναρκωτικά

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν 227 ανθρώπους σε πλήγματα εναντίον ταχύπλοων τα οποία κατ’ αυτές επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική θάλασσα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος χθες Τετάρτη, καθώς συμπληρώνεται αυτόν τον μήνα ένας χρόνος αφού άρχισε η εκστρατεία.

Συνολικά διεξήχθησαν 68 επιδρομές στο πλαίσιο αυτής που βαφτίστηκε Operation Southern Spear («επιχείρηση ακόντιο του νότου»), ανέφερε εκπρόσωπος του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Τρεις φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών --«ναρκοτρομοκράτες», στην ορολογία του αμερικανικού στρατού-- διασώθηκαν, πρόσθεσε.

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου εξαπέλυσε την επιχείρηση κατά διαταγή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καμφθεί η διακίνηση ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ.

Προχθές Τρίτη, αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική μειώθηκε κατά 65% εξαιτίας της επιχείρησης.

Ο αριθμός αυτός, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο, δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Τον τελευταίο χρόνο, η SOUTHCOM έχει ανακοινώσει δεκάδες φορές θανάτους φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών σε πλήγματα, δίνοντας κατά κανόνα στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένα» αποσπάσματα των καταγραφών των επιχειρήσεων σε βίντεο από αισθητήρες των αεροσκαφών που συμμετέχουν.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού εναντίον πολιτών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η Ουάσιγκτον επικαλέστηκε επίσης τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών όταν ανέπτυξε μεγάλη στρατιωτική δύναμη ανοικτά της Βενεζουέλας το 2025, παρότι η χώρα αυτή δεν έχει σημαντική παραγωγή ναρκωτικών. Λίγο καιρό αργότερα, τον Ιανουάριο, διεξήχθη η αιματηρή αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του ως τότε προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ