RAMageddon: Οι εταιρείες τεχνολογίας κατηγορούν το AI για τις αυξήσεις σε συσκευές και κονσόλες

Τα data centers που διψούν για υπολογιστές, τα οποία τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, χρειάζονται όλο και περισσότερα τσιπ για να ανταποκριθούν στη ζήτηση από εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση για αυτά υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Για χρόνια, οι καταναλωτές προϊόντων τεχνολογίας μπορούσαν να βασίζονται σε μια γνωστή τάση - ότι οι παλαιότερες συσκευές θα γίνονται φθηνότερες με την πάροδο του χρόνου.

Αυτό φαίνεται τώρα να έχει σταματήσει, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει αντιστραφεί εντελώς, όπως επισημαίνει το BBC.

Η Apple και η Microsoft έχουν ενταχθεί στις εταιρείες που αυξάνουν τις τιμές για συσκευές και κονσόλες παιχνιδιών που κυκλοφορούν εδώ και καιρό στην αγορά. Μαζί με άλλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν επισημάνει το αυξανόμενο κόστος των κρίσιμων εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προϊόντων τους, ρίχνοντας την ευθύνη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα data centers που διψούν για υπολογιστές, τα οποία τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, χρειάζονται όλο και περισσότερα τσιπ για να ανταποκριθούν στη ζήτηση από εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση για αυτά υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Κάποιοι το έχουν ονομάσει «RAMageddon», καθώς η μνήμη Ram, ένα κάποτε φθηνό εξάρτημα οποιουδήποτε υπολογιστή, έχει πλέον εκτοξευθεί.

Ωστόσο, τα προβλήματα για μνήμη RAM των μεγάλων τεχνολογιών δεν καταφέρνουν να κερδίσουν τη συμπάθεια πολλών καταναλωτών καθώς έρχονται αντιμέτωποι με εξωφρενικά κόστη για με τα βίας καινούρια ηλεκτρονικά είδη.

Η Apple έχει αυξήσει τις τιμές των tablet και των φορητών υπολογιστών της κατά σχεδόν 20%.

Άμεσα ακολούθησε η ανακοίνωσε της Microsoft ότι θα αυξήσει για άλλη μια φορά την τιμή των πενταετών κονσολών Xbox Series S και X κατά τουλάχιστον 100 δολάρια.

Οι αλλαγές στις τιμές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τον Αύγουστο, είναι οι τρίτες σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο - και βλέπουν το κόστος μιας νέας κονσόλας να είναι 30% έως 40% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια εποχή.

«Άλλη μία αύξηση από το Xbox; Για γέλια και για κλάματα», έγραψε ένας χρήστης του X αντιδρώντας στις αυξήσεις τιμών της κονσόλας Xbox. «Το αγαπημένο μου χόμπι καταστράφηκε».

Στο Reddit, ένας άλλος χρήστης έγραψε ότι το Xbox «μπορεί κάλλιστα να ακυρώσει» την επερχόμενη κονσόλα Helix «γιατί κανείς δεν θα μπορεί να την αντέξει οικονομικά».

Και οι επενδυτές από την πλευρά τους δεν δείχνουν ιδιαίτερα χαρούμενοι.

Η τιμή της μετοχής της Apple σημείωσε πτώση μετά την ανακοίνωση των αυξήσεων των τιμών την Πέμπτη.

Ο Yang Wang, κύριος αναλυτής της Counterpoint Research, χαρακτήρισε την κρίση μνήμης «το πιο ανατρεπτικό γεγονός όσο αφορά την προσφορά που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η βιομηχανία των smartphone».

Το iPhone έχει μέχρι στιγμής προστατευτεί από τις αυξήσεις τιμών, και ο Wang είπε ότι οι κατασκευαστές premium τηλεφώνων όπως η Apple και η Samsung είναι «σε καλύτερη θέση για να αντέξουν την αναταραχή».

Ωστόσο, η Apple ήταν μέρος ενός ευρύτερου τεχνολογικού sell off, εν μέσω ανησυχιών ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα επηρέαζαν τις πωλήσεις συσκευών.

Και αυτές οι εταιρείες δεν είναι σε καμία περίπτωση οι μόνες.

Η Nintendo δήλωσε ότι θα αυξήσει την τιμή του Switch 2 παγκοσμίως από τον Σεπτέμβριο.

Η Valve κυκλοφόρησε πρόσφατα τον νέο υπολογιστή παιχνιδιών Steam Machine με υψηλότερη τιμή από την αναμενόμενη, ξεκινώντας την ανακοίνωσή της με μια μακρά εξήγηση για την αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων.

Έχει ήδη αυξήσει το κόστος του φορητού Steam Deck κατά 40% για παρόμοιους λόγους τον Μάιο.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι εταιρείες κατηγορούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανακοίνωση της Apple την Πέμπτη, η οποία ανέφερε μια «άνευ προηγουμένου πρόκληση» με τα τσιπ μνήμης που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, έχει θεωρηθεί από αρκετούς αναλυτές ως ένδειξη ότι το κόστος των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη επιτέλους αποδίδεται.

Δεν είναι μυστικό ότι οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό για την τεχνολογία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ισχυριζόμενοι ότι μπορεί να προσφέρει ενισχύσεις στην παραγωγικότητα και να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη.

Αλλά για να γίνει αυτό, σημαίνει την κατασκευή γιγάντιων κέντρων δεδομένων γεμάτων με racks ισχυρών διακομιστών για να καταστεί δυνατή η υψηλής ταχύτητας επεξεργασία βαρέων φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης.

Χρησιμοποιούν ορισμένα από τα ίδια ακατέργαστα συστατικά που απαιτούνται για την κατασκευή των μικρότερων καταναλωτικών συσκευών μας, όπως τα τσιπ υπολογιστών.

Κάποτε ένα προσιτό εξάρτημα που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή συσκευών, οι τιμές των RAM υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και αρχών του 2026.

«Ο αγώνας δρόμου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε μια ταχεία και σημαντική αύξηση της ζήτησης, την οποία οι κατασκευαστές τσιπ σπεύδουν να καλύψουν», δήλωσε η Danni Hewson, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην επενδυτική εταιρεία AJ Bell.

Τόνισε ότι μια τέτοια ζήτηση επιτρέπει σε μεγάλους κατασκευαστές τσιπ, όπως η TSMC, να αυξήσουν τις τιμές «γνωρίζοντας ότι οι πελάτες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την παραγωγική ικανότητα».

Οι τιμές των δημοφιλών κιτ μνήμης όπως η DDR4 και ο διάδοχός της, η DDR5, έχουν εκτοξευθεί ανάλογα.

Σύμφωνα με την Counterpoint Research, ορισμένα εξαρτήματα DDR5 32GB για υπολογιστές αυξήθηκαν από 94 δολάρια το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 σε 127 δολάρια το επόμενο τρίμηνο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, που εκτείνεται από τις αρχές Ιανουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου, τα ίδια εξαρτήματα είχαν αυξηθεί κατά 122% στα 282 δολάρια.

Μπορούμε απλώς να κατηγορήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Ο ανώτερος αναλυτής τεχνολογίας της RSM UK, James Bull, σημείωσε ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας αναμένεται να δαπανήσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και εξοπλισμό Τεχνητής Νοημοσύνης το 2026.

«Αυτό το επίπεδο ζήτησης για τσιπ μνήμης έχει δημιουργήσει μια έλλειψη με την οποία η αλυσίδα εφοδιασμού δεν μπορεί να συμβαδίσει», είπε.

Καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης αγοράζουν μνήμη σε μεγάλη κλίμακα και είναι σε θέση να πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για μεγαλύτερα συμβόλαια, οι κατασκευαστές είχαν επίσης κίνητρα να δώσουν προτεραιότητα στις παραγγελίες τους έναντι των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, πρόσθεσε ο Bull.

Φυσικά, μερικές από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Microsoft, έχουν θέση και στα δύο στρατόπεδα - επενδύοντας δισεκατομμύρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα κατασκευάζουν καταναλωτικά προϊόντα όπως το Xbox, όπως επισημαίνει το BBC.

Ωστόσο, η έλλειψη μνήμης και οι αυξήσεις τιμών έχουν επίσης επιδεινωθεί από τον πληθωρισμό και τα γεωπολιτικά ζητήματα, λένε ορισμένοι.

Όταν η Sony ανακοίνωσε περαιτέρω αυξήσεις τιμών στην κονσόλα PS5 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού σε όλο τον κόσμο, επικαλέστηκε «συνεχιζόμενες πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο».

Ο Piers Harding-Rolls της Ampere Analysis δήλωσε τότε ότι παράλληλα με τις αυξανόμενες τιμές της RAM, περαιτέρω κύματα πληθωρισμού που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν μπορεί να έχουν επηρεάσει την κλίμακα των αυξήσεων τιμών της Sony.

Η Hewson δήλωσε στο BBC ότι πιο πρόσφατες αυξήσεις τιμών θα μπορούσαν «να φτάσουν ακόμη υψηλότερα, καθώς οι κατασκευαστές τσιπ αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος που προκύπτει από τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ».

«Ενώ οι τελευταίες ημέρες έχουν φέρει ανανεωμένη αισιοδοξία ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιλύεται, ο αντίκτυπος των τελευταίων δύο μηνών σημαίνει ότι κάποιος πληθωρισμός έχει πλέον ενσωματωθεί», πρόσθεσε.

«Εταιρική απληστία»

Ωστόσο, ορισμένοι έχουν εκφράσει την πιο κυνική τους στάση απέναντι στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αποκομίζουν δισεκατομμύρια σε ετήσια έσοδα, αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων.

Ο εξέχων αριστερός γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μπέρνι Σάντερς, ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν την κίνηση της Apple την Πέμπτη - γράφοντας σε μια ανάρτηση στο X ότι ισοδυναμούσε με «εταιρική απληστία».

Η Apple ανέφερε ότι τα έσοδά της τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025 αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, στα 144 δισεκατομμύρια δολάρια (109 δισεκατομμύρια λίρες) - η ισχυρότερη ανάπτυξή της από το 2021.

Ωστόσο, ο τεχνολογικός γίγαντας δεν είναι ο μόνος που αυξάνει τις τιμές, με πολλές εταιρείες αναλυτών να αναμένουν ότι και άλλες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Ο αντιπρόεδρος έρευνας της Counterpoint, Νιλ Σαχ, αναμένει ότι μια «κατάσταση περιορισμένης προσφοράς» θα διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

Δεν υποφέρουν όμως όλες οι εταιρείες.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει ένα είδος απροσδόκητου κέρδους για ορισμένους κατασκευαστές τσιπ, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής εταιρείας Micron, η οποία ανέφερε την Τετάρτη ότι τα τριμηνιαία έσοδά της τετραπλασιάστηκαν.

«Παρόλο που αναμένουμε ότι η προσφορά μνήμης στον κλάδο θα βελτιωθεί σταδιακά το 2028, προς το παρόν δεν έχουμε οπτική γωνία για το πότε η προσφορά μνήμης θα μπορέσει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση», δήλωσε ο επικεφαλής της Micron, Sanjay Mehrotra, στους επενδυτές την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, οι gamers και οι λάτρεις της τεχνολογίας μπορούν να αναμένουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές - ή ακόμα και θα συνεχίσουν να αυξάνονται.