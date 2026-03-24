Kaspersky: Ψηφιακό “big bang” στην ενέργεια, 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια

Μια πρόσφατη κοινή μελέτη της Kaspersky και της VDC αποκάλυψε ότι περισσότερες από τις μισές εταιρείες ενέργειας έχουν έρθει αντιμέτωπες με κυβερνοεπιθέσεις που τους κόστισαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο κλάδος εισέρχεται στη φάση του ταχύτερου και πιο ριζικού μετασχηματισμού που έχει υποστεί ποτέ, έχοντας παράλληλα επιφορτιστεί το καθήκον να παρέχει αξιόπιστη, αποδοτική και βιώσιμη ενέργεια. Ο στόχος είναι ένα «πλήρως ψηφιακό» λειτουργικό μοντέλο, αλλά η ταχύτητα αυτής της μετάβασης δημιουργεί ένα παράδοξο: οι ίδιες τεχνολογίες που συντελούν στη δημιουργία ενός πιο έξυπνου και βιώσιμου δικτύου, αυξάνουν ταυτόχρονα την ευαλωτότητά του σε κυβερνοαπειλές.

Η ψηφιακή επιτάχυνση της ενέργειας

Η κλίμακα του μετασχηματισμού είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με την έρευνα «Powering Cyber Resilience in the Energy Sector», λιγότερο από το 5% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια θεωρούνται σήμερα ότι έχουν ολοκληρώσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Ωστόσο, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το ποσοστό αυτό αναμένεται να εκτοξευθεί στο 75%. Αυτή η «ψηφιακή έκρηξη» μετασχηματίζει την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας, προσφέροντας πρωτοφανή οφέλη σε αποδοτικότητα, αξιοπιστία και βιωσιμότητα.

Η ίδια η συνδεσιμότητα, όμως, που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο ανοίγει νέες «πόρτες» στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς: πάνω από το 50% των εταιρειών έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά ασφαλείας που τους κόστισαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτές οι παραβιάσεις δεν είναι απλές διαρροές δεδομένων, αλλά μια άμεση απειλή στη λειτουργική συνέχεια και τη σταθερότητα του δικτύου.

Τι οδηγεί στην ψηφιοποίηση της ενέργειας;

Οι εταιρείες ενέργειας αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν τη μεταβλητότητα της αγοράς, να ανταπεξέλθουν στις κανονιστικές απαιτήσεις και για να υιοθετήσουν νέες μορφές ενέργειας. Οι βασικοί στόχοι, όπως προκύπτουν από την έρευνα, εστιάζουν στα αποτελέσματα που έχουν πραγματική σημασία για τις επιχειρήσεις:

Βελτίωση στην απόδοση της παραγωγής (29%)

Μείωση σε λειτουργικά ή παραγωγικά κόστη (23%)

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε κυβερνοαπειλές (23%)

Για να πετύχουν αυτούς τους στόχους, οι εταιρείες αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες όπως αναλύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά δίδυμα (digital twins) και εργαλεία προγνωστικής συντήρησης, με στόχο να βελτιώνουν την προσφορά και τη ζήτηση, να προβλέπουν βλάβες στον εξοπλισμό και να ελαχιστοποιούν τις αναπάντεχες διακοπές στις λειτουργίες τους. Παράλληλα, drones και ρομποτικά συστήματα βελτιώνουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των ελέγχων σε υποδομές μεταφοράς και παραγωγής, συμβάλλοντας στη βελτίωση δεικτών αξιοπιστίας όπως οι SAIDI και SAIFI[1], καθώς και στη δυναμική διαχείριση του δικτύου και την ομαλή ενσωμάτωση κατανεμημένων ενεργειακών πόρων.

Ανθρώπινες και τεχνολογικές προκλήσεις στην ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών

Η διασφάλιση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ενέργεια δεν είναι μόνο τεχνολογικό ζήτημα αλλά και ανθρώπινο. Σύμφωνα με την Kaspersky, πάνω από το 45% των εταιρειών αντιμετωπίζουν ως βασική πρόκληση την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της βιομηχανικής κυβερνοασφάλειας. Το κενό αυτό αφήνει τις ομάδες που διαχειρίζονται τα συστήματα ελέγχου με μεγάλο όγκο εργασίας και περιορίζει τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα ή να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε περιστατικά παραβιάσεων. Ταυτόχρονα, έμπειροι μηχανικοί οδηγούνται σε συνταξιοδότηση, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να χάνουν πολύτιμη τεχνογνωσία.

Την ίδια στιγμή, το διαρκές χάσμα μεταξύ IT και λειτουργικών μονάδων δυσχεραίνει τη διαχείριση. Τα τμήματα IT αναλαμβάνουν συνήθως την πολιτική κυβερνοασφάλειας, ενώ οι ομάδες λειτουργίας και μηχανικής που διαχειρίζονται συστήματα SCADA και αυτοματισμούς υποσταθμών επικεντρώνονται στην ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των οργανισμών αναφέρουν ότι η κυβερνοασφάλεια των συστημάτων ελέγχου καθοδηγείται κυρίως από το IT, ενώ λιγότερο από το 10% δηλώνει ότι υπάρχει επιχειρησιακή ηγεσία — μια διάσπαση που μπορεί να οδηγήσει σε ασύμβατες προτεραιότητες και ασυνεπείς στρατηγικές προστασίας.

Οι επιπτώσεις της ανεπαρκούς προστασίας σε υποδομές ενέργειας

Η αμέλεια στην κυβερνοασφάλεια των OT συστημάτων στον ενεργειακό τομέα δεν οδηγεί μόνο σε οικονομικές απώλειες. Μια επιτυχημένη επίθεση μπορεί να προκαλέσει άμεσες φυσικές και συστημικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας την αξιοπιστία του δικτύου, τη δημόσια ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Οι οικονομικές συνέπειες είναι σοβαρές και πολυδιάστατες. Σύμφωνα με την Kaspersky, πάνω από το 50% των επιχειρήσεων έχει καταγράψει απώλειες άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά περιστατικό παραβίασης. Τα κόστη αυτά δεν περιορίζονται μόνο στις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του συμβάντος και σε πιθανές πληρωμές λύτρων. Μια επίθεση ransomware που μπλοκάρει την πρόσβαση των χειριστών μπορεί να σταματήσει την παραγωγή για ώρες, προκαλώντας μεγάλες απώλειες σε ενέργεια και έσοδα. Παράλληλα, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε PLC[2] μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε εξοπλισμό όπως τουρμπίνες και μετασχηματιστές, οδηγώντας σε δαπανηρές επισκευές και διακοπές λειτουργίας που κατά μέσο όρο διαρκούν έως και 19 ώρες.

Στρατηγική απάντηση η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας OT στον ενεργειακό κλάδο

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ψηφιακής μετάβασης, οι εταιρείες ενέργειας καλούνται να επανεξετάσουν τον τρόπο που προσεγγίζουν την κυβερνοασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στα OT περιβάλλοντα. Οι λύσεις που προέρχονται από το IT δεν επαρκούν πλέον για τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.

Η νέα τους στρατηγική πρέπει να βασίζεται σε τρεις άξονες:

Προστασία βιομηχανικού επιπέδου: Υιοθέτηση λύσεων με δυνατότητες ορατότητας και ανίχνευσης απειλών σε πραγματικό χρόνο, όπως το Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), μια πλατφόρμα XDR για την προστασία των κρίσιμων υποδομών των εταιρειών. Η πλατφόρμα μπορεί να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά σύνθετες επιθέσεις σε ολόκληρο το βιομηχανικό δίκτυο.

Ενιαίες λύσεις: Η σύγκλιση IT, OT και IIoT καθιστά απαραίτητη τη συνολική εικόνα και τον ενιαίο έλεγχο, αφού οι αποσπασματικές προσεγγίσεις με διαφορετικά εργαλεία αφήνουν κρίσιμα κενά ασφάλειας.

Συνεργασίες με εξειδικευμένους εταίρους: Η προστασία των ενεργειακών υποδομών προϋποθέτει συνεργασίες με ειδικούς που κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των τεχνολογιών και των κανονιστικών απαιτήσεων του κλάδου.

Η ψηφιακή μετάβαση της ενέργειας αποτελεί πλέον δεδομένο, όμως η επιτυχία της εξαρτάται από το κατά πόσον η κυβερνοασφάλεια των OT θα λειτουργήσει ως στρατηγικός μοχλός αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας. Με τη σωστή τεχνογνωσία, οι ηγέτες του κλάδου μπορούν να προχωρήσουν με σιγουριά στην ψηφιοποίηση, προστατεύοντας παράλληλα τις κρίσιμες υποδομές τους.

