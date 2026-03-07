Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι περιμένουν τις αμερικανικές δυνάμεις στο Στενό του Χορμούζ

Απάντηση της Τεχεράνης ύστερα από την ανακοίνωση του Αμερικανού υπ. Ενέργειας ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ετοιμάζεται να συνοδεύσει πλοία στο Στενό του Χορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι «περιμένουν» τις αμερικανικές δυνάμεις που αναμένεται να συνοδεύσουν τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν το Στενό του Χορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παραλύσει λόγω του πολέμου στην περιοχή.

«Περιμένουμε την παρουσία τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών Αλί Μοχάμεντ Ναΐνι, ύστερα από την ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ετοιμάζεται να συνοδεύσει πλοία στο Στενό του Χορμούζ. «Συνιστούμε στους Αμερικάνους, πριν λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν την πυρκαγιά στο αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που πρόσφατα αποτέλεσαν στόχο», πρόσθεσε ο Ναΐνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ