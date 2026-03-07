Ινδία: Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στις τιμές του υγροποιημένου αερίου πετρελαίου λόγω Μέσης Ανατολής

Στην Ινδία - τον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα LPG στον κόσμο- το αέριο χρησιμοποιείται μαζικά για μαγείρεμα.

Ινδικές εταιρείες αύξησαν τις τιμές του υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν χρόνο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές αυξάνονται λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν που διαταράσσει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Η Indian Oil Corp, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης και πώλησης LPG της χώρας, αύξησε την τιμή μιας φιάλης LPG 14,2 κιλών στο Δελχί κατά 7%, φτάνοντας τις 913 ρουπίες (9,93 δολάρια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι κρατικές εταιρείες διύλισης IOC, Bharat Petroleum και Hindustan Petroleum Corp αύξησαν τις τιμές ταυτόχρονα.

Η Ινδία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας LPG στον κόσμο, κατανάλωσε πέρυσι 33,15 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αερίου μαγειρέματος, το οποίο είναι μείγμα προπανίου και βουτανίου, με τις εισαγωγές να αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής κατανάλωσης LPG. Το LPG από τη Μέση Ανατολή αποτελεί το 85% έως 90% αυτών των εισαγωγών.

Την Παρασκευή, η Ινδία ζήτησε από τα διυλιστήρια να αυξήσουν την παραγωγή LPG ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε έλλειψη αερίου μαγειρέματος στη χώρα.

Οι ινδικές εταιρείες αύξησαν επίσης τις τιμές των εμπορικών φιαλών LPG 19 κιλών, που χρησιμοποιούνται κυρίως από ξενοδοχεία και εστιατόρια, στις 1.883 ρουπίες από 1.768,50 ρουπίες.

Φωτογραφία @AP