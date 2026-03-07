Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο

Ιράν: Ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο
Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, χτυπήθηκε από drone το πετρελαιοφόρο Prima.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα το πρωί, το πετρελαιοφόρο Prima επλήγη από drone που έφερε εκρηκτικά, αφότου αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τον στρατό των Φρουρών της Επανάστασης για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και την έλλειψη ασφάλειας στο Στενό του Χορμούζ», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

