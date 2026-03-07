Ειδήσεις | Διεθνή

Μπέσεντ: Η Ουάσινγκτον εξετάζει την άρση των κυρώσεων σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο

Προηγουμένως, η Ουάσινγκτον εξέδωσε απαλλαγή 30 ημερών που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο εν πλω προς την Ινδία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο, μία ημέρα αφότου η Ουάσινγκτον εξέδωσε απαλλαγή 30 ημερών που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο εν πλω προς την Ινδία. «Μπορεί να άρουμε τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Kudlow» του Fox Business.

«Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού εν πλω, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, και ουσιαστικά με την άρση των κυρώσεων αυτών, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δημιουργήσει προσφορά και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
ΗΠΑ
Σκοτ Μπέσεντ
Ρωσία
Πετρέλαιο
Κυρώσεις
