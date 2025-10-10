400.000 ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή της AI: Ποιοι προηγούνται, ποιοι μένουν πίσω

Ραγδαία υιοθέτηση το 2025. Το «κενό» των μεγάλων και η πρωτιά των startups

Αυξάνει το αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα με 55% περισσότερες επιχειρήσεις να πειραματίζονται το 2025 με εργαλεία ΤΝ σε σχέση το προηγούμενο έτος. Η χώρα μας μάλιστα φαίνεται να κινείται με ταχύτερο ρυθμό υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Παρότι βέβαια πολλές εκ των επιχειρήσεων αυτών βλέπουν αύξηση εσόδων, η οποία μπορεί να συνδέεται με την εν λόγω «ψηφιοποίηση των εργασιών» οι μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν πιο διστακτικές από τις νεόκοπες - κατά κόσμον startups - στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη σχετική στρατηγική.

Τα παραπάνω είναι τα βασικά συμπεράσματα από την μελέτη της Αmazon Web Services «Unlocking Greece’s AI Potential 2025», η οποία πραγματοποιήθηκε από την Strand Partners και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ελληνικών επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών.

400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις ΤΝ

Σύμφωνα με τα ευρήματα η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό επιχειρείν έχει αυξηθεί το τρέχον έτος. Για την ακρίβεια σήμερα το 34% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά Τεχνητή Νοημοσύνη, έναντι 22% πέρυσι, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 55% που αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά την Πολωνία. Σε απόλυτους αριθμούς δε, περίπου περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος.

«Πρωταθλητές» οι startups

Σε αντίθεση μάλιστα με έρευνες που είχαν κυκλοφορήσει τα πρώιμα χρόνια εμφάνισης της ΤΝ, οι οποίες ευαγγελίζονταν ότι η υιοθέτηση θα ξεκινήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις λόγω κόστους επένδυσης, εκφράζοντας παράλληλα φόβους για την δημιουργία χάσματος, πρωταθλητές αξιοποίησης των καινοτομιών που φέρνει η ΤΝ το 2025 στην Ελλάδα είναι οι startups. Σήμερα περισσότερες από τις μισές νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας - συγκεκριμένα το 55% - έχουν ήδη υιοθετήσει λύσεις AI, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο - το 27% - αξιοποιούν ήδη προηγμένες εφαρμογές, όπως ο συνδυασμός πολλαπλών μοντέλων ή η ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων. Σημειωτέον ότι το ποσοστό ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος ανέρχεται στο 51%. Μάλιστα το 50% των νεοφυών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την ΤΝ ως εργαλείο R&D για να προωθήσει την καινοτομία.

Κατ' επέκταση, ο ρυθμός ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι υψηλότερος σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρα, οι οποίες ως επί το πλείστον περιορίζονται ακόμη σε βασικές εφαρμογές αυτοματοποίησης ή πιλοτικές περιπτώσεις χρήσης.

Αυτό γίνεται κατανοητό κι από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βασίζονται στην ΤΝ. Συγκεκριμένα το 51% των startups έχει λανσάρει τέτοιου είδους προϊόντα και το 41% νέες λύσεις εξυπηρέτησης πελατών που βασίζονται στην ΤΝ έναντι 11% των μεγάλων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, παρότι το 45% των μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρει χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης - ποσοστό υψηλότερο από το 34% του ευρωπαϊκού μέσου όρου - το 71% εξ αυτών την περιορίζει σε βασικές εφαρμογές όπως η χρήση chatbots για εργασίες ρουτίνας ή η αγορά έτοιμων λύσεων, χωρίς να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή επικεντρώνονται σε μικρές, σταδιακές βελτιώσεις, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων διαδικασιών κι όχι στον ριζικό μετασχηματισμό τους ή στην αναθεώρηση των επιχειρηματικών τους στρατηγικών.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο το 12% των μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρει ότι διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη έναντι του 22% των startups.

Κι όλα αυτά την ώρα που οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ΤΝ αναφέρουν αύξηση τζίρου κατά 18% - η οποία λογικά συνδέεται και με την χρήση της ΤΝ.

Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι εργαζόμενοι με την ΤΝ

Παρότι οι λόγοι μπορεί να εντοπιστούν και στην ελλιπή εξοικείωση με την νέα τεχνολογία ή στην αδυναμία κατανόησης των ωφελειών της, εμπόδιο σύμφωνα με την έρευνα αποτελεί και το ψηφιακό χάσμα που εντοπίζεται στην πλευρά των εργαζόμενων, με τις επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να εντοπίσουν καταρτισμένο προσωπικό, παρότι είναι διατεθειμένες να πληρώσουν κατά 42% περισσότερο.

Σύμφωνα με την έρευνα για παράδειγμα μόνο το 18% των εταιρειών διαθέτει εσωτερικά δεξιότητες ΑΙ με το 45% να δηλώνει ότι δυσκολεύεται να βρει εξειδικευμένο προσωπικό. Κι αυτό την στιγμή που πάνω από τις μισές επιχειρήσεις - ασχέτως αξιοποίησης της ΤΝ - θεωρούν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων γύρω από την νέα τεχνολογία λειτουργεί ως τροχοπέδη καινοτομίας.

Όσο για το μέλλον, εκτιμάται ότι το 45% των νέων θέσεων εργασίας θα απαιτεί γνώσεις τεχνητής νοημοσύνη την επόμενη τριετία.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Το 27% αυτών να επενδύει στην εξέλιξη των δεξιοτήτων του προσωπικού υλοποιώντας σχετικά προγράμματα κατάρτισης. Το ίδιο βέβαια και οι εργαζόμενοι οι οποίοι σταδιακά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να μείνουν πίσω. Βάσει της έρευνας το 32% των εργαζόμενων έχει συμμετάσχει σε ψηφιακές εκπαιδεύσεις τον τελευταίο χρόνο.

Τα εμπόδια για την ευρύτερη υιοθέτηση

Όσο για τα άλλα βασικά εμπόδια που φρενάρουν την υιοθέτηση της νέας αυτή της τεχνολογίας μπορούν να εντοπιστούν αρχικά στις δαπάνες συμμόρφωσης οι οποίες φαίνεται να έχουν αυξηθεί κατά 81% τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω - το 74% των ελληνικών επιχειρήσεων και το 75% των ευρωπαϊκών προβλέπει αύξηση μέσα στην επόμενη τριετία

Συμπληρωματικά λειτουργεί και η ρυθμιστική αβεβαιότητα με το 67% των ελληνικών επιχειρήσεων και το 68% των ευρωπαϊκών να δηλώνει ελλιπή κατανόηση του νόμου της ΕΕ για την ΤΝ. Σημειωτέον ότι το αντίστοιχο ποσοστό στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι ακόμα υψηλότερο φτάνοντας το 71%. Μάλιστα το 48% των ελληνικών επιχειρήσεων (55% των μεγάλων επιχειρήσεων και 41% των startups) υποδεικνύουν την ρυθμιστική αβεβαιότητα ώς ένα από τα βασικά εμπόδια υιοθέτησης.

Μικρότερο προβληματισμό δημιουργεί το κόστος επένδυσης σε σχετικές υλοποιήσεις με το 39% να το θεωρεί βασικό εμπόδιο υιοθέτησης. Η εν λόγω πρόκληση φαίνεται να είναι εντονότερη στις ΜμΕ με το 42%να χαρακτηρίζει το κόστος επένδυσης τροχοπέδη και το 34% του συνόλου και το 38% των ΜμΕ να δηλώνει ότι χρειάζεται σαφέστερη κατανόηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI). Κι αυτό παρότι το 89% έχει διαπιστώσει αύξηση εσόδων χάρη στις λύσεις ΤΝ.